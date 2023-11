Leopoldsdorfer Schüler mit sportlichen Höchstleistungen

In der Vorwoche konnten die Sportklassen der Sport-MS Leopoldsdorf im Marchfeld zeigen, wofür sie seit Anfang Herbst so hart trainiert hatten. Denn der alljährliche Schullauf stand vor der Tür. Ungefähr 90 Teilnehmer gingen an den Start und liefen die sogenannte „Adamah-Runde“.

Das gegenseitige Anfeuern der Schüler und auch die Zurufe ihrer Lehrer spornten sie dazu an, ihr absolut Bestes zu geben. Veranstaltet wurden zwei Läufe: Die Einzelläufe (2 Runden) und die Klassenläufe (1 Runde), bei denen die jungen Sprinter nochmal ihr Können unter Beweis stellten. Sowohl Direktorin Iris Tuschek als auch die sportliche Leiterin Marion Krempl waren sichtlich stolz auf ihre Schüler und bedankten sich auch herzlich bei den Sponsoren (Adamah Biohof und Marchfelder Bank) und bei der Freiwilligen Feuerwehr, die als Streckenposten aufpasste, dass alles ohne Zwischenfälle ablief.