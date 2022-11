Marchfeldkanal: Seit 30 Jahren Wasserspender

Was Ende der 1980er-Jahre als Megabaustelle begann, vereint heute Grundwasserschutz, Hochwasserschutz und Naherholungsgebiet. Der Marchfeldkanal ist 30 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums lud die Marchfeldkanal-Betriebsgesellschaft unter Geschäftsführer Franz Steiner zum Festakt.

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist der Marchfeldkanal ein perfektes Beispiel, wie Wasser in der Region gehalten und der Natur Raum gegeben wird. „Unsere Landwirte können damit hochwertige Lebensmittel produzieren. Damit ist Versorgungssicherheit gegeben und die Eigenständigkeit bleibt erhalten.“ Der Vizepräsident der NÖ Landwirtschaftskammer, Lorenz Mayr, ergänzte, dass der Lebensmittelproduktion Arbeitsplätze folgen und Wasser notwendig sei, um weiter angenehm leben zu können.

Für Landwirt Michael Tröster ist klar: „Ohne Bewässerung geht es bei den Gemüsekulturen nicht. Durch den Marchfeldkanal wird das Grundwasserreservoir geschont.“

Aus dem Ringwassersystem kann nach Anmeldung Wasser entnommen werden. Für SPÖ-Bürgermeister Clemens Nagel aus Leopoldsdorf drückt das Wort „Kanal“ nicht aus, was hier an Naherholungsgebiet entstanden ist. „Der Radweg wird von der Bevölkerung und von Touristen sehr gut genutzt“, so Nagel weiter.

„Es ist ein multifunktionaler Kanal und ein zukunftsweisendes Projekt.“

Ex-Bürgermeister und Kuratoriumsvorsitzender Friedrich Quirgst ergänzt: „Es ist ein multifunktionaler Kanal und ein zukunftsweisendes Projekt.“ Der emeritierte Geschäftsführer Wolfgang Neudorfer sprach seinen Dank allen Unterstützern des Projektes aus. Schon um 1850 gab es erste Ideen für einen Kanal. Es dauerte aber noch rund 130 Jahre bis zum Spatenstich. Im Oktober 1992 erfolgte schließlich die Erstflutung.

Das rund 100 Kilometer lange Gewässernetz aus Marchfeldkanal, Rußbach, Obersiebenbrunner Kanal und Stempfelbach leitet Donauwasser ins Marchfeld. Einerseits entnehmen Landwirte direkt Wasser zur Bewässerung der Felder, andererseits dienen spezielle Grundwasser-Anreichungsanlagen dem Ausgleich niedriger Grundwasserstände. Fünf Hochwasser-Pumpwerke verringern die Überflutungsgefahr.

