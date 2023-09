Wieder offen Gemütlich und modern: Gänserndorfer Bücherei erstrahlt in neuem Glanz

Büchereileiterin Sabine Ziegelhuber, Bürgermeister René Lobner, Stadträtin Claudia Pawlik und Vizebürgermeisterin Christine Beck (v.l.) machten es sich mit den Kindern gemültich, um in den Büchern zu schmökern. Foto: Sandra Frank

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

N ach 30 Jahren wurde die Bücherei generalsaniert und erstrahlt nun in neuem, modernem und gemütlichem Glanz, der dazu einlädt, in die Bücherwelt einzutauchen. Feierlich wiedereröffnet wurde die Bücherei am Dienstagabend, am Freitag (8. September) wird zum Tag der offenen Tür geladen.

„Ich hab' nicht mehr geglaubt, dass ich das in meiner aktiven Zeit noch erleb'“, war Sabine Ziegelhuber die Freude über die frisch sanierte Bücherei ins Gesicht geschrieben. Diese ist nun hell und modern, hat eine neue, gemütliche Kinderecke. Diese war „immer schon zu klein“, erzählte Ziegelhuber bei der offiziellen Wiedereröffnung der Bücherei in der Bahnstraße. Nach 30 Jahren sei es jedenfalls ein „hartes Stück Arbeit“ gewesen, alles auszuräumen und auszumisten. Doch gemeinsam mit ihrem Team und der Unterstützung der Bauhofmitarbeiter sei alles gut gemanagt worden. „Wir sind überglücklich, dass wir hier bleiben können“, ist die Büchereileiterin der Gemeinde dankbar. Bücherei, der man Digitalisierung auch ansieht Zunächst war nämlich ein Standortwechsel angedacht. Im Zuge des Marktplatzprojekts, welches im nächsten Jahr in Angriff genommen wird, sollte das Gebäude zur Gänze von der Gänserndorfer Musikschule - sie befindet sich im oberen Stock - genutzt werden. Die Bücherei hätte in ein neues Gebäude, das erst errichtet hätte werden müssen, umziehen sollen. „Doch dann kamen Corona, der Ukraine-Krieg und die Teuerung“, erklärte Stadtchef René Lobner, weshalb die Pläne evaluiert und schließlich eine Generalsanierung als beste Option in Auftrag gegeben wurde. „Wir beweisen, dass wir Wort halten, wenn wir etwas versprechen“, sagte der Bürgermeister zu Ziegelhubers Bemerkung, dass sie nach 30 Jahren schon nicht mehr an eine Sanierung geglaubt habe. Eine, die ebenfalls sehr erfreut ist, dass die Bücherei nun hell und freundlich ist, ist die zuständige Stadträtin Claudia Pawlik. Die Regale sind jetzt übersichtlich, die Lesekojen für die Kinder sind gemütlich und die Bücherei ist bestens digitalisiert. „Wir haben jetzt auch endlich eine Bücherei, die danach auschaut.“ Vollbild Mehr aus Gänserndorf Wieder offen Gemütlich und modern: Gänserndorfer Bücherei erstrahlt in neuem Glanz Deutsch-Wagram Hebamme Julia Brechelmacher: „Schwangere bewegen sich oft zu wenig“ Tierrettung Gänserndorfer Wehr rettete Hund aus Auto Mehr Top-Stories Momentum-Analyse Mietpreisdeckel bringt 18 Prozent der NÖ-Mietenden keine Erleichterung Tennis Jungstars steigen auf, Miedler und Rodionov fliegen raus Pilotprojekt Bessere Primärversorgung durch Acute Community Nurses FB 1 /21 Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Foto: Sandra Frank Anzeige Wieder offen Gemütlich und modern: Gänserndorfer Bücherei erstrahlt in neuem Glanz . Nach 30 Jahren wurde die Bücherei generalsaniert und erstrahlt nun in neuem, modernem und gemütlichem Glanz, der dazu einlädt, in die Bücherwelt einzutauchen. Feierlich wiedereröffnet wurde die Bücherei am Dienstagabend, am Freitag (8. September) wird zum Tag der offenen Tür geladen. Wenn eine Bücherei neu eröffnet wird, dann gehört auch eine Lesung dazu. Darum fand Christine Frey nach 14 Jahren den Weg von Haringsee nach Gänserndorf, um dort „Beobachtungen aus meinem Leben“ vorzutragen. Damit unterhielt sie die große Gästeschar, in der sich viele Bürgermeister aus den Nachbargemeinden sowie Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner und Landtagsabgeordneter René Zonschits befanden, bestens. Für Lacher sorgte auch Gänserndorfs neuer Pfarrer Chudi Joseph Ibeanu. Er ist erst seit wenigen Tagen im Amt und durfte schon zur Segnung der Bücherei ausrücken. „Normalerweise beginne ich immer mit einem Bürgermeister-Witz“, kündigte er an, aber: „Heute trau' ich mich noch nicht, weil so viele Bürgermeister da sind und ich einen guten ersten Eindruck machen will.“ Bevor es zum gemütlichen Teil mit Wein, Wasser und Brot überging, hatte Lobner noch ein besonderes Geschenk für die Institution mitgebracht: Die Bücherei hat nun endlich ihre eigene Gans, die feierlich enthüllt wurde. Wer sich die Bücherei genauer ansehen will, der kann dies bereits am kommenden Freitag, 8. September, tun, da wird nämlich, im Zuge der langen Einkaufsnacht, zum Tag der offenen Tür geladen. Von 17 bis 21 Uhr ist hier geöffnet. Gleich zu Beginn ist „Märchenursula“ im Einsatz und erzählt den Kindern Märchen. Die Bücherei in Zahlen: Die Gründung der Bücherei erfolgte im Jahr 1949.

Erbaut wurde das Gebäude 1993, im April 1994 wurde eröffnet.

Die Bücherei freut sich über 1.200 aktive Nuter, die durchschnittlich 22 Mal pro Jahr Medien ausleihen.

Pro Jahr registriert die Bücherei etwa 350 Neuanmeldungen.

27.000 Medien stehen zum Ausleihen zur Verfügung. 9.000 davon sind Kinder- und Jugendbücher.

Die Bücherei verzeichnet im Durchschnitt 450 Entlehnungen pro Öffnungstag.

Pro Jahr sind dies 82.200 Medienentlehnungen.

Stapelt man die Bücher der Gänserndorfer Bücherei aufeinander, so entsteht ein Turm mit 520 Metern Höhe.