Ein Reh kommt selten allein. Diese Weisheit hat wohl jeder Fahranfänger schon von seinem Fahrlehrer gehört. Soll bedeuten: Wenn ein Reh die Straße überquert, folgen meistens noch ein oder zwei Tiere nach – darum ist hier Vorsicht geboten.

Zu mehr Achtsamkeit im Straßenverkehr mahnt auch Bezirksjägermeister Gerhard Breuer. „Die Wildfälle sind über die Jahre immer mehr geworden. Der Verkehr auf den Straßen steigt, aber auch in den Revieren bewegt sich mehr.“ Darum sei eine steigende Anzahl von Zusammenstößen von Fahrzeug und Wild nur allzu vorhersehbar. Diese Wahrnehmung wird von der Statistik bestätigt: 2018 gab es 1.248 Unfälle, bei denen Rehwild und Fahrzeug aufeinandertrafen, 2019 waren es bereits 1.324. Bei Feldhasen stieg die Zahl sogar noch extremer an: 2019 wurden um 325 Tiere mehr von Fahrzeugen getötet als noch 2018, da waren es insgesamt 556.

Gerade in der Dämmerung, wenn die Tiere weiterziehen, kommt es zu Unfällen. „Da liegt oft mehr Wild auf der Straße, als wir Jäger erlegen sollten“, macht Breuer das Ausmaß deutlich. Tagsüber würden eher selten Unfälle mit Wildtieren geschehen.

„In der Dämmerung muss man besonders aufpassen. Da liegt oft mehr Wild auf der Straße, als wir Jäger erlegen sollten.“Bezirksjägermeister Breuer

Am meisten betroffen seien ganz klar Rehe, wie der Bezirksjägermeister weiß. Auch beim Niederwild, also bei Hase und Fasan, sei die Zahl extrem hoch. Ein Umstand, der dem Waidmann gar nicht gefällt. „Ich habe immer schon gesagt, die Tiere sollen nicht auf der Kühlerhaube landen, sondern im Kühlraum.“ Denn die Mär‘, dass man nach einem Zusammenstoß mit einem Wildtier gleich den Sonntagsbraten auf dem Tisch habe, stimme nicht. „Die Tiere sind nach einem Unfall nicht mehr verwertbar und müssen darum entsorgt werden“, weiß Breuer.

Darum seien die Jäger im Bezirk dahinter, den vielen Wildunfällen Einhalt zu gebieten. Wie geht das? Zum einen werden die Habitate von Fasan und Co. so gelegt, dass sie nicht unbedingt in der Nähe von stark frequentierten Straßen liegen. Und weil die Waidmänner das Wild nicht auf der Straße haben wollen, werden zum Beispiel Reflektoren an den Pfeilern entlang der Fahrbahn angebracht. „Seit Neuestem werden optisch-akustische Reflektoren an jedem dritten Pfosten montiert“, ergänzt Erich Pela, Waidmann in Lassee. Hier gibt es eine Kooperation mit dem Land NÖ, das ein Drittel der Kosten für die jeweiligen Reflektoren übernimmt.

Landesjagdverband NÖ; Foto: SciePro/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Es gebe außerdem Tageslichtreflektoren und Duftzäune, die das Wild davon abhalten sollen, überraschend die Straße zu überqueren. Pelas Jagdkollege Paul Weiß zählt eine weitere Maßnahme auf: „Es gibt auch Navigationssysteme mit integrierten Wildwarnern, die Abhilfe schaffen.“

„Wir sind außerdem darum bemüht, am Straßenrand niedrig wachsende Gräser anzubauen“, sagt Pela. Denn hohes Gras sowie hohes Getreide machen es einem Autofahrer nahezu unmöglich, ein Wildtier rechtzeitig zu erkennen. Den beiden Jägern ist es wichtig, auf die gute Kooperation mit der Straßenmeisterei im Bezirk zu verweisen. „Kommt es zu Schäden durch Unfälle, werden diese sofort behoben.“

Die beiden Waidmänner sind sich einig, dass es helfen würde, wenn die Autofahrer langsamer fahren würden. Dem stimmt der Bezirksjägermeister zu und appelliert, rücksichtsvoll zu auf der Straße fahren. Eigentlich selbstverständlich, oder? „Wie oft sind Sie schon mit 100 km/h auf der Landstraße unterwegs gewesen und von jemandem mit 130 km/h überholt worden?“

NÖN Bezirksjägermeister Gerhard Breuer mahnt zur rücksichtsvollen Autofahrt.

Wichtig sei es, die Verkehrstafeln zu beachten. „Die stehen ja nicht irgendwo“, meint Breuer in NÖN-Gespräch. Diese werden erst nach einer gewissen Anzahl an Wildunfällen an den neuralgischen Punkten aufgestellt. „Man muss auch ein bisschen links und rechts schauen und – wie gesagt – rücksichtsvoll fahren“, lässt der Bezirksjägermeister die Verkehrsteilnehmer nicht aus ihrer Pflicht. Sie müssten sich an die Spielregeln halten. Einsichtig ist er dennoch. „Es gibt wohl keinen Autofahrer, der noch keinen Wildunfall gehabt hat. Manchmal ist man einfach machtlos“, schließt Breuer.