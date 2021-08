Das 45 Meter lange und sieben Tonnen schwere Teil fiel genau auf den Rübenacker eines Bauern. Glücklicherweise entstand aber nur Sachschaden, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nachdem zahlreiche Experten die Unfallstelle begutachtet und das Windrad auf Herz und Nieren prüften – bis jetzt allerdings noch ohne endgültiges Ergebnis – starten nun die Entsorgungsarbeiten, denn selbstverständlich können die Trümmer nicht ewig am Feld liegen bleiben.

Deswegen wurde am Montag damit begonnen, das gigantische Rotorblatt abzutransportieren. In einem Stück wäre das ein viel zu großer Aufwand, darum muss das herabgefallene Teil „zerkleinert“ werden – ein spektakulärer Anblick, wie Fotos und Videos von dem Prozess demonstrieren. Das Endstück des Rotorblattes wurde übrigens vorübergehend in das Kraftwerk Korneuburg gebracht, wo es weiteren Untersuchungen unterzogen wird.

Im besagten Windpark in Glinzendorf – einem Gemeinschaftsprojekt von Wien Energie und der EVN – produzieren neun Windkraftanlagen seit 2012 Ökostrom für rund 15.000 Haushalte.