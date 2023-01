Im Bezirk Gänserndorf glühen wieder die Kufen

Der Bezirk Gänserndorf steht für Weinbau, Gemüse und Getreide oder auch sanften Tourismus. Wintersport gehört nicht dazu. Für den alpinen Skilauf ist die Gegend ganz einfach zu flach.

Langlauf wäre eine Alternative, wenn es genügend Schnee gäbe, was aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall ist. Die einzige Möglichkeit, sich auf winterlichem Weiß zu bewegen, ist der Eislaufplatz in Matzen.

Seit seiner Inbetriebnahme 1977 ist er jeden Winter geöffnet. Betriebsleiter Bernhard Fritz meint dazu: „Bisher haben wir es immer geschafft, auch wenn die Temperaturen weit über null Grad liegen. Das liegt zum einem an der Technik und zum anderen an unseren Eiswarten, denen ich meinen Dank für ihr Engagement aussprechen möchte.“

Beim NÖN-Termin herrscht reger Betrieb. Es ist Samstagvormittag, Familien nützen die Ferien, um sich mit ihren Kindern aufs glatte Eis zu begeben. Bei den Kleinen beliebt sind die Schlittenfiguren, die neben dem Spaß-Faktor auch zusätzlichen Halt bieten.

Schüler stürmen die Eisflächen

„Wir haben pro Jahr an die 40.000 Besucher, in den beiden Corona-Jahren waren es sogar 47.000“, berichtet Fritz. Damals war der Eislaufplatz Matzen die einzige geöffnete Sportstätte. Rund die Hälfte der Gäste sind Schüler. „Im Rahmen des Turnunterrichts kommen die Schulen teils mit Linien- teils mit Charterbussen zu uns“, informiert Fritz. Die Bewegung an der frischen Luft ist nach wie vor beliebt.

Geöffnet hat der Eislaufplatz noch jedenfalls bis Ende der Semesterferien, wenn es die Witterung zulässt vielleicht sogar bis Ende Februar. Es gibt neben den Einzelkarten preisgünstige Zehnerblöcke oder auch Spätbesucherkarten ab 17 Uhr. Eislaufschuhe gibt es auch auszuleihen und als zusätzlichen Service kann man die Kufen schleifen lassen. Für die Stärkung zwischendurch steht eine Kantine zur Verfügung.

Skiurlaub in Salzburg oder Kärnten

Rudolf Busam: „Oft werden Busse für Skiausflüge gemietet.“ Foto: WK/Schreiber

Wenn die Bewohner des Bezirks Lust auf Bretteln und „geführigen Schnee“ haben, kommen Wintersportorte wie Bad Gastein, die Salzburger Tauern oder das Nassfeld ins Spiel – bei entsprechender Schneelage auch das Semmering- und Wechselgebiet. Rudolf Busam von Busam Reisen in Lassee erläutert: „Vereine, Firmen oder Gruppen mieten gerne einen Bus für Skiausflüge.“ Tagesfahrten hatte Busam Reisen standmäßig noch nie im Programm.

