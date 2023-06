Ortschef holte Unternehmer vor den Vorhang

Am Freitag der Vorwoche lud SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl alle Strasshofer Unternehmer, die in der Gemeinde ihr „rundes Jubiläum“ feierten, ins Restaurant „Zündwerk“. „Es ist nicht nur ein Dank, dass sie Strasshof für so lange Zeit die Treue halten, sondern diese Zusammenkunft ist auch ein Treffen unter Gleichgesinnten, die sich vielleicht untereinander vernetzen wollen“, so der Bürgermeister bei seiner Begrüßung.

Es folgten Ehrungen der Firmenvertreter, die seit zehn, 20, 25, 30, und 40 Jahren in Strasshof ansässig sind. Der älteste Vertrieb, der mit einer Urkunde und Blumen bedacht wurde, war die Installateurfirma Trenz mit 45 Jahren am Standort. Kontakte wurden geknüpft man unterhielt sich angeregt.