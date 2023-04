„Auhirsch“ in Stopfenreuth zu Grabe getragen

„Irgendeinmal macht jedes Lokal ein bisserl zu“, sang Hans Moser einst – und am Freitag war das beim „Auhirsch“ der Fall: Wirt Chris Bartusch öffnete die Türen des Kult-Lokals zum letzten Mal (die NÖN berichtete in der Vorwoche über die Gründe) und zahlreiche Freunde, Stammgäste erwiesen dem letzten Wirtshaus im Ort die letzte Ehre.

Die „Familie Auhirsch“: Wirt Chris (3.v.r.) mit Kellnerin Barbara (r.), Koch Florian (3.v.l.), Partnerin Patrizia (4.v.r.) sowie den drei Töchtern und Stammgast René (2.v.r.). Foto: Havranek

Da flossen nicht nur Bier, Wein und andere Getränke in Strömen, sondern auch Tränen. Viele Stopfenreuther wollten nicht wahrhaben, dass der beliebte Wirt dem Ort nach fast genau zehn Jahren den Rücken kehrt. „Für die Dorfgemeinschaft ist das wahnsinnig traurig“, waren sich die Gäste einig. Die montäglichen Senioren-Kartenrunden, die sonntäglichen Frühschoppen und die Schnitzel, die als Mittagsmenü am Mittwoch immer besonders viele Gäste anlockten, werden schmerzlich vermisst werden.

Sag zum Abschied leise Servus: Chris Bartusch und JohannesBarnet bei der Abschiedsfeier im Gasthaus „Auhirsch“. Foto: Havranek

Und auch Chris Bartusch geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, um einen neuen Lebensabschnitt in der Kartause Mauerbach zu beginnen: „Viele Gäste sind längst zu Freunden geworden, der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht.“

Auch eine Parte gab es für das beliebte Gasthaus. Foto: Havranek

Von vielen Stammgästen gab es Geschenke und Erinnerungsstücke zum Abschied, man labte sich ein allerletztes Mal am üppigen Buffet, trank ein abschließendes Krügerl oder Fluchtachterl, zu späterer Stunde wurde getanzt, gesungen, philosophiert und in Erinnerungen an ein Jahrzehnt „Auhirsch“ in Stopfenreuth geschwelgt. Und der Kater am nächsten Tag wog besonders schwer, weil man wusste, dass es der letzte war, den man aus dem „Auhirsch“ nach Hause getragen hatte.

