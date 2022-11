Großer Tag für Kleintierzüchter

Großer Tag für die Marchfelder Kleintierzüchter, die von Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl einen Preis in der Höhe von 700 Euro bekamen. Der Verein, vormals in Groß-Enzersdorf, jetzt in Orth ansässig, feierte kürzlich seine 30. Jubiläumsausstellung, hat rund 30 Mitglieder und betreut rund 300 Tiere, hauptsächlich Kaninchen, Tauben und Hühner.

Warum eine Auszeichnung für den Tierschutz? „Wir vermitteln die Liebe zur Natur, bei uns kann man Tiere anschauen und kennenlernen“, so Obmann Peter Kögler. Auch die artgerechte Haltung sei wichtig und werde kontrolliert – obwohl dies immer wieder zu Kritik führe, weiß der Obmann. Ebenso seien Züchter immer wieder mit dem Vorwurf der Qualzucht konfrontiert.

Dies weiß auch Tierschutzlandesrat Waldhäusl, der gut vorbereitet nach Wittau kam. Er versprach, einen Gutachter vonseiten des Landes zu finanzieren, um „noch besser zu werden und ungerechtfertigte Vorwürfe ausräumen zu können“.

Er dankte für herausragende Leistungen des Vereins, in dessen Reihen er etwa auch besonderes Engagement für die Wiener Hochflugtaube ortete, die es nicht zuletzt dank der Züchter zum Titel des immateriellen Weltkulturerbes brachte.

