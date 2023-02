Bohrung: Energie-Zukunft liegt in der Tiefe

Die Tiefenbohrung nach Erdgas, die die OMV zurzeit mit dem Bohrtief Wittau (dessen Baustelle allerdings in der Katastralgemeinde Rutzendorf liegt) unternimmt, habe für die künftige Suche nach diesem Rohstoff in Österreich große Bedeutung, erklärte der für das Öl- und Gasgeschäft zuständige OMV-Vorstand Reinhard Florey bei der Bilanzpressekonferenz des Konzerns.

„Die Erfahrungen aus dieser Bohrung sind wesentlich, weil sie uns den weiteren Weg weisen werden, was wir von der Gasförderung hierzulande noch erwarten können.“ Noch vor dem Sommer will die OMV wissen, wie ergiebig das Feld ist, und ob sich eine Erschließung lohnt.

„Es handelt sich um eine Tiefenbohrung, die deutlich weiter als 4.000 Meter hinabreicht“, so Florey. Derzeit sei man in eine Tiefe von knapp 3.000 Metern vorgestoßen. Hintergrund: Schon seit einigen Jahren geht im Marchfeld und im Weinviertel die Menge an gefördertem Erdöl und Erdgas zurück. „Diesen Rückgang der Fördermenge wollen wir so gut wie möglich aufhalten“, sagte Florey.

Öl und Gas aus heimischer Produktion machten zuletzt etwa 10 Prozent des österreichischen Bedarfs aus – ein viel geringerer Anteil als früher, aber in Zeiten unerwünschter Abhängigkeit von Russland immer noch ein wichtiger Faktor. Auch für die Gemeinden fließt Geld, die dort Beschäftigten bringen Kommunalsteuer, die der Verband der Erdöl- und Erdgasgemeinden verteilt.

OMV-Rüttelfahrzeuge waren von 2017 bis 2019 im Land unterwegs, um schlummernde Vorkommen aufzuspüren. Zwar müsse man mittelfristig aus fossilen Energieträgern aussteigen, Erdgas gilt aber derweil als Brückentechnologie.

