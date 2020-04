SP-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec hat weniger Termine, ist aber rundum angespannt. „Haben wir alles (richtig) gemacht, was wir können? Was wird noch kommen – und was kommt danach?“ Fragen, die sich auch in die Nächte eingravieren.

Doch die Servicestelle im Rathaus läuft weiter gut, die Bauarbeiten an der Volksschule wurden wieder aufgenommen. Es beginnt der Frühjahrsputz.

Die Stadt hat eine Info-App eingerichtet, die registrierte Bürger direkt benachrichtigt. Demnächst wird ein Flyer herauskommen, der über Angebote der Gemeinde und deren Unternehmer informiert.

Neue Anbieter kommen täglich dazu, die Fahrschule Skarabela liefert Essen aus, das Wittauer Gasthaus Breinreich hat sich zur Riege der fahrenden Wirte gesellt. VP-Wirtschaftsstadträtin Dagmar Förster tourt durch die Stadt und berät Betriebe. Sie sieht die kleinen Lichtblicke: „Es gibt ein schönes Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Betriebe in der Gemeinde.“

Auch ihr Betrieb, ein Geschäft für Heilmittelbedarf, arbeitet im Corona-Modus, verkürzte Öffnungszeiten, Kurzarbeit. „Es ist unklug, bewährte Fachkräfte zu kündigen“, bekräftigt sie. Es schaffe mehr Gemeinsamkeit im Unternehmen. Ihr Mann, Transportunternehmer, sei am Limit, die Lebensmitteltransporte verlangen großen Einsatz, andere Fahrten seien eingebrochen. Die Mitarbeiter in Kurzarbeit verzichten darauf, etwa nach Osteuropa, heimzukehren.

Erfreulich sei auch, wenn ein Vermieter auf die Miete fürs Geschäftslokal verzichtet oder aus dem Chaos eine neue Geschäftsidee gefunden wird. Auch Judith Bohadti, sie führt einen Verein für 24-Stunden-Betreuerinnen, ist es gelungen, ihre Pflegekräfte in der Gemeinde zu halten.