Das geplante Wohnhaus in der Friedensgasse erregte in den vergangenen Monaten nicht nur die Gemüter der Anrainer: In der Gemeinderatssitzung letzten Mittwoch tat auch die FPÖ ihren Unmut gegen das Projekt kund. Stadtrat Sigfried Wurzer brachte nämlich einen Dringlichkeitsantrag ein, mit dem er den Verkauf des Grundstückes zu verhindern suchte. Schlussendlich wurde der Antrag von ÖVP und Grünen jedoch abgelehnt.

Wurzer argumentiert mit 100 Unterschriften von Bewohnern in der Nähe des Areals, welche sich gegen das Bauprojekt aussprechen. Für Karl Kolar von den Grünen steht allerdings fest: „Es gab keinen plausiblen Grund, den Beschluss rückgängig zu machen.“ Der Grundverkauf wurde nämlich bereits im Dezember des Vorjahres beschlossen – damals noch einstimmig.

"Die Abwanderung aus Zistersdorf muss ein Ende haben"

Dass die FPÖ jetzt gegen das Projekt ist, erklärt sie damit, dass sich der Informationsstand geändert habe. So sei ursprünglich nichts von den Waldohreulen, die vorübergehend hier genistet haben, bekannt gewesen. Diese Tiere waren wie berichtet einer der Hauptgründe, warum sich zahlreiche Anrainer gegen den Bau einer Wohnhausanlage in der Friedensgasse aussprechen.

Bürgermeister Helmut Doschek (ÖVP) erklärt jedoch, dass sich an den Grundlagen für das Projekt nichts geändert hat: Der Grund war seit jeher Baugrund. Zudem betont Doschek, dass rund 1.000 Quadratmeter Grünfläche (inkl. Wohnungsgärten) erhalten bleiben. „Da kommt kein Monsterbau hin“, sagt der Stadtchef. Für ihn steht aber nach wie vor fest: „Die Abwanderung aus Zistersdorf muss ein Ende haben.“

Doschek erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass Zistersdorf in den 60er- und 70er-Jahren noch um 1.000 Einwohner größer war. Die Friedensgasse biete sich auch deshalb gut für das Projekt an, da hier bereits mehrere Mehrparteienhäuser stehen.

Im Gemeinderat sprach sich allerdings auch David Schramm (SPÖ) gegen die Wohnhausanlage aus. Er habe mit den Anrainern geredet und sieht in dem Projekt einen großen Attraktivitätsverlust für das Gebiet. Außerdem gebe es Alternativflächen. „Ich finde das sehr unterstützenswert“, sagt Schramm zur Bürgerinitiative. Die Initiative „Zistersdorfer in Sorge“ hat jetzt einen offenen Brief verfasst, um den Bau zu verhindern.