Baufirma ging pleite: Projekt verzögert sich

„Das Ganze ist ein Irrsinn. Zuerst gab es ständig Verzögerungen und jetzt ging auch noch die Baufirma in Konkurs“, ärgert sich einer der Hauskäufer im NÖN-Gespräch. Und weiter: „Das Prestige-Projekt entwickelt sich zu einem Katastrophen-Projekt.“ Der Bauträger sieht das alles ganz anders: „Wir verstehen die Aufregung, die Häuser sind aber bis Juni oder Juli fertig.“

März 2019: Die NÖN berichtete erstmals über das Großprojekt. In der Waldheimstraße soll auf 10.000 Quadratmetern der „Wohnpark Gänserndorf“ mit zwölf frei finanzierten Doppelhäusern, also 24 Wohneinheiten, entstehen. Kurz darauf starteten auch die Arbeiten. „Neun bis zwölf Monate nach Baubeginn sind die Objekte bezugsfertig – wobei wir jetzt nicht alle Doppelhäuser auf einmal bauen“, erklärte der Projektentwickler, Investor und Bauträger. Schließlich müssen die jeweiligen Gebäude erst an den Mann bzw. die Frau gebracht werden.

Letzter Käufer unterschrieb im Dezember 2020

Der letzte Interessent unterschrieb und bezahlte im Dezember 2020. Das Geld aller Kunden landete auf einem Treuhandkonto. Erst bei der Übergabe der jeweiligen Haushälfte fließt es zum Bauträger. Dieser wiederum ließ den Wohnpark von einer Baufirma errichten. Die ging jedoch vor wenigen Wochen pleite.

„Das Geld vom Treuhandkonto – rund 400.000 Euro für Grundstück und Haushälfte – bekommt man ja zurück, wenn die Übergabe nicht zustande kommt, das Geld für die Sonderausstattung aber nicht, das ist für immer verloren“, so der Käufer sauer. Rollläden, zusätzliche Steckdosen etc. mussten nämlich direkt der Baufirma bezahlt werden. Pro Haushälfte sollen zwischen 10.000 und 70.000 Euro berappt worden sein.

„Keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Wir werden immer nur von einer Woche auf die andere vertröstet.“ – „Stimmt nicht“, kontert der Bauträger. Man stehe mit allen Käufern regelmäßig in Kontakt. Neun der 24 Haushälften seien bereits übergeben worden. Bis zum Sommer werde alles fertig gebaut: „Im April und Mai werden bereits die nächsten Objekte übergeben.“

Konkurs der Baufirma traf auch Bauträger hart

Dass die Baufirma in Konkurs ging, treffe auch den Bauträger hart: „Wir gehören selbst zu den Gläubigern und verloren jede Menge Geld. Jetzt haben wir aber eine neue Baufirma unter Vertrag, die das Projekt auch zu Ende führt.“ Hatte man bei der vorigen Firma auf das falsche Pferd gesetzt? „Nein. Das war ein namhaftes Unternehmen, das offenbar aufgrund der Pandemie pleite ging.“

Der Bauträger abschließend zur NÖN: „Wenn man bedenkt, dass uns die Krise eineinhalb Jahre lang Probleme bereitet und zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten geführt hat, hält sich die Verspätung von sechs Monaten eigentlich in Grenzen.“

