„Intervenieren Sie!“, appelliert Volksschuldirektorin Gabriele Mindt an die Eltern ihrer Schüler und nennt den Ansprechpartner des VOR (Verkehrsverbund Ost-Region). „Die Fahrpläne sind eine Katastrophe für uns alle“, erklärt sie genervt.

Schon Anfang des Monats wurden Gemeinde und Schulen von den Fahrplanänderungen informiert, allerdings ohne konkrete Fahrpläne. Man musste sich erst mühsam „von A nach B“ hanteln, um auf die neuen Fahrzeiten und Routen zu kommen. Alzbeta Pudmarcikova vom Elternvereinsstand hat sich nun die Mühe gemacht und die „Unzeiten“ akribisch erfasst. Fazit: Die meisten Kinder müssten deutlich längere Warte- und Fahrtzeiten in Kauf nehmen, manche Kinder werden den Bus wohl überhaupt nicht mehr nutzen können.

Künftig nur noch eine Busverbindung

Die Schüler der Volksschule Oberhausen kommen aus Franzensdorf, Mühlleiten, Probstdorf, Rutzendorf, Schönau an der Donau, Wittau und Neu-Oberhausen. Bis jetzt gibt es vier Busse mit unterschiedlichen Routen, die sich die Oberhausener Volksschüler mit jenen des Groß-Enzersdorfer Gymnasiums und der Mittelschule teilen. Gemäß den neuen Fahrplänen soll es nur mehr eine Busverbindung (Regionalbus 553) für alle Kinder aus diesen vier Ortschaften geben – und zwar mit Abfahrt Schönau an der Donau und weiter über Probstdorf nach Wittau und über Mühlleiten zur Schule Oberhausen – eine abenteuerliche Strecke: „Wir sind überzeugt, dass es unnötig ist, so viele Schüler so lange durch die Gegend zu fahren!“, schreibt Alzbeta Pudmarcikova.

Zudem würden bestimmt nicht alle einen Sitzplatz bekommen oder überhaupt noch einsteigen dürfen – die Busse seien schon jetzt mehr als ausgelastet. Durch die lange Streckenführung steige auch das Verletzungsrisiko – und in Covid-Zeiten sei freilich auch gar nicht daran zu denken, den vorgeschriebenen Abstand zu halten. Noch ungünstiger seien die Verbindungen nach Schulschluss. Ein Kind aus Rutzendorf etwa müsse zuerst zu Fuß zur Wittauer Straße oder zur Bundesstraße marschieren, dann eine Stunde warten, um nach Orth an der Donau zu fahren und dort wieder eine Stunde auf den Rückbus nach Rutzendorf warten.

Rutzendorf ist drei Kilometer von der Schule Oberhausen entfernt, dafür wird das Kind gut zwei Stunden unterwegs sein. Den Kindern aus den andern Ortschaften würde es laut dieser Fahrplanänderung auch nicht besser ergehen. Folglich geht ein Aufschrei durch die Gemeinde.

SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Grünen-Kimaschutzstadtrat Andreas Vanek luden nun den VOR zum Gespräch. „Bei der letzten Fahrplanänderung haben wir zu einem Busgipfel gemeinsam mit den Schuldirektoren gebeten und nach einigen Verhandlungsrunden eine gute Lösung gefunden. Ich verstehe nicht, dass man dieses Gespräch nicht wieder im Vorfeld gesucht hat. Aber wir werden es nun schnell nachholen müssen“, so Vanek. Es sei auch schon dringend: Ende März soll der neue Fahrplan in Kraft treten.