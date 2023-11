Zeitreise Film zeigt Marchegg in der Zeit von 1938 bis 1965

Edi Wintera (Gestalter des Films), Andreas Pataki (Geschäftfsührer Schloss Marchegg Gmbh), Gertrude Mayer (Tochter von Julius Mayer), Waltraude Horak (Obfrau Heimat- und Kulturverein), Vier-Pfoten-Direktorin Eva Rosenberg, Christine Rosenberg und Alice Neugebauer (v.l.) bei der Filmvorführung. Foto: Spet

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

E in nun präsentierter Film dokumentiert die Stadt an der March in den Jahren von 1938 bis 1965.