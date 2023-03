Zistersdorfs Ortsmitte soll Leben eingehaucht werden

Sommerurlaub in Italien: Man sitzt auf der Piazza und trinkt einen Espresso. Der Platz ist voller Leben, Gott und die Welt scheint sich dort zu treffen. Vielleicht hatten KLAR!-Manager Alexander Wimmer und die 13 Bürgermeister der Kleinregion Südliches Weinviertel dieses Bild vor Augen, als sie das Projekt Zentrumsentwicklung und Leerstandsreduzierung starteten.

Um ein Zentrum zu beleben, muss erst einmal physisch eines vorhanden sein. Bei den Straßendörfern des östlichen Weinviertels stellt sich das als Herausforderung heraus.

Typisches Beispiel ist Groß-Schweinbarth: Der Ort, beiderseits der B 220 aufgereiht, hat zwar einen auserkorenen Hauptplatz. Allerdings gleicht das äußere Erscheinungsbild dieses Platzes eher einer überdimensionalen Bushaltestelle. Glücklicherweise ist die Gemeinde jedoch im Besitz der meisten Gebäude und Flächen rund um den Hauptplatz.

Vizebürgermeister Karl Pfalz resümiert: „Wir hatten vor einigen Jahren ein altes Gemeindeamt, einen leer stehenden Kindergarten und ein Feuerwehrhaus, das zu klein war. Damit ging allerdings auch die Jahrhundertchance einher, gestalterisch einzuschreiten.“

Ein Schritt in die richtige Richtung

Heute residiert das Gemeindeamt nach einem Umbau im alten Kindergarten. Zusätzlich ist der Musikverein in das Gebäude eingezogen. Das alte Gemeindeamt hat die Abrissorgie überstanden und beherbergt das Archiv und den Arbeitsraum der Topothek. Der Neubau des Feuerwehrhauses ist in Arbeit. Pfalz über die weiteren Pläne: „In diesem Bereich soll ein ansehnlicher und begrünter Platz zur Mehrfachnutzung entstehen.“ Was fehlt, ist die Gastronomie. Nicht einmal ein kleines Kaffeehaus gibt es.

„Die beschränkte Ressource Boden soll geschont, bestehende Infrastrukturen müssen besser genutzt, der Wegzug der Jugend muss verhindert und die Lebensqualität soll erhalten und erhöht werden“, so Wimmer. Den ersten Schritt bildete ein Workshop zur Faktenerhebung und Analyse. Die Ziele sind klar definiert: Einerseits möchte man belebte Ortszentren samt Treffpunkten für die Bevölkerung schaffen. Andererseits möchte man sich auch gemeinsam gesellschaftlichen Themen wie der Altenbetreuung widmen. Auch die Stärkung der Versorgungsinfrastruktur steht auf der Agenda. Weitere Faktoren, die man positiv beeinflussen möchte, sind die Bevölkerungsentwicklung oder auch die Baulandpreise.

Der Weg dahin ist allerdings weit: Die Erarbeitung des gemeinsamen Positionspapiers der 13 Gemeinden aus der Kleinregion ist vermutlich der leichtere Teil. Sehr viel schwieriger wird es in der Umsetzung, vor allem, wenn in einer Gemeinde die Kommune nicht den Eigentümer der relevanten Gebäude und Grundstücke darstellt.

Hier ist sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, die Eigentümer müssen mit ins Boot geholt werden, Nutzungsmöglichkeiten des Leerstandes aufgezeigt werden.

Investorengelder belebten Ortskern

Mit Zistersdorf umfasst die Kleinregion auch eine Stadt, die aufgrund ihrer Historie bereits ein räumliches Zentrum verfügt. Nach dem Wegzug des Bezirksgerichtes vergreiste der Stadtkern. ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek erklärt im NÖN-Gespräch: „Wir hatten das Glück, dass sich ein Investor des Gebäudekomplexes im Zentrum angenommen hat. Jetzt haben sich dort bereits Geschäfte, Eigentumswohnungen und das neue Hotel angesiedelt.“

