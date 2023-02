2023 wird das Jahr der Kids

Die Großgemeinde wälzt derzeit Pläne, um die Gemeinde noch fitter für die Zukunft zu machen.

Vor allem die Zukunft der jüngsten Gemeindemitglieder steht im Jahr 2023 im Fokus: So wird die Mittelschule umfangreich saniert. Auch für die Jüngsten steht einiges am Programm. In den Medien wurde in den letzten Monaten die Kinderbetreuungsoffensive präsentiert.

Laut ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sollen die Kindergärten bereits für Kinder ab zwei Jahren geöffnet werden. Auch die Gruppengrößen sollen künftig verkleinert werden, um noch mehr individuelle Betreuung für die Kindergartenkinder anzubieten. Für dieses Angebot müssen natürlich die notwendigen Räumlichkeiten vorhanden sein. In Zistersdorf gibt es derzeit vier Kindergartenstandorte und insgesamt neun Gruppen, die im Wesentlichen ausgelastet sind.

Um die neuen Ziele des Landes Niederösterreich umsetzen zu können, plant Zistersdorf bis zu drei zusätzliche Gruppen, dazu wird ein Kindergartenausbau notwendig sein.

Weitere Bauprojekte sind der Straßenbau für die Ortsdurchfahrt Gaiselberg, die voraussichtlich bis zum Jahr 2024 fertiggestellt sein wird. Auch der Regenwasserkanal Gaiselberg und die Umsetzung des Radwegenetzes werden dieses Jahr angegangen.

In puncto Energiegemeinschaft wird es dieses Jahr ebenfalls erfreuliche Entwicklungen geben: Geplant ist die Errichtung mehrerer gemeindeeigener Photovoltaikanlagen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.