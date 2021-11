Bauprojekt Friedensgasse: Gericht entschied im Sinne der Anrainer

Jahrelang dauert der Rechtsstreit um ein Grundstück in der Friedensgasse schon an. Die Gemeinde will, dass dort von einer Wohngesellschaft rund 24 neue Wohnungen errichtet werden, was wiederum für die direkten Anrainer „Nachteile mit sich bringen würde“, wie sie beklagen.

Außergerichtlich konnte man sich nicht mehr einigen, weswegen 2018 der Fall ans Bezirksgericht Gänserndorf übergeben wurde. Nun steht fest: Die Anrainer sind im Recht.

Wege werden seit 50 Jahren benutzt

Ziel des Prozesses war es festzustellen, inwiefern die Anrainer, die die Wege auf besagtem Grundstück seit über 50 Jahren teils täglich nutzen, auch das Recht dazu haben, dies zu tun. Um eine akkurate Entscheidung treffen zu können, wurde das Gerichtsverfahren direkt vor Ort abgehalten. Dabei wurde deutlich, dass eine Verlegung der derzeit benutzen Wege eine deutliche Verschlechterung für die Bewohner darstellen würde.

Vonseiten der Gemeinde wurde die Nutzung in den letzten Jahrzehnten auch nicht hinterfragt, erst mit dem geplanten Bauprojekt entstanden Diskussionen um die Nutzung der Wege. Das Gericht entschied schlussendlich, dass die Anrainer davon ausgingen, die Wege und Anlagen benutzen zu dürfen und es für die Beklagten auch den Anschein erweckte, dass die Wege ohnehin zum eigenen Grundstück gehören.

Künstler Ronald „Hero“ Heberling ist selbst Anrainer und wurde als einer der Angeklagten im Prozess geführt: „Durch diesen Prozess und all die Streitereien in den vergangenen Jahren sind wir Anrainer zu einer richtigen Gemeinschaft zusammengewachsen. Wir stehen für unser Recht ein“, berichtet Heberling erleichtert.

„Profit ist ganz offensichtlich wichtiger“

Früher sei besagtes Grundstück wie ein Park gestaltet gewesen, „Ich finde es befremdlich, dass einer sogenannten grünen Gemeinde der Profit wichtiger ist als die Grünflächen und die Zufriedenheit der Bürger“, so Heberling weiter. Er verarbeitet Geschehenes in seinen Kunstwerken, das Projekt in der Friedensgasse liegt ihm natürlich besonders am Herzen. Sein bisher unveröffentlichtes Cartoon-Kunstwerk „Die Bürger werden noch träumen dürfen“ zeigt, wie er sich die Zukunft in seiner Heimatgemeinde vorstellt.

Was sagt ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek zum Urteil? „Wir akzeptieren die erste Entscheidung des Gerichts, dennoch wurde in der Gemeinderatssitzung beschlossen, dass wir Einspruch erheben. Ich bin der Meinung, dass ein Umweg von 50 Metern für die Anrainer zumutbar ist.“