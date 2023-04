Biber verirrte sich in Rückhaltebecken

Einen tierischen Einsatz hatte die FF Zistersdorf am Abend des Ostersonntags. Ein Biber hatte sich im Abwassersystem des Rückhaltebeckens verirrt, der Tierschutzverein „Team Streunernasen“ war bereits vor Ort und hatte über Notruf die Feuerwehr um Mithilfe gebeten.

Bevor die Falle des Tierschutzvereines in Position gebracht werden konnte, musste erst ein Gitter von den Einsatzkräften entfernt werden. Mit einer Holzlatte versuchten die Einsatzkräfte den Biber in Richtung der Falle zu schieben, was aber immer wieder scheiterte.

Schließlich stiegen zwei Mann, geschützt von einem Eisengitter über eine Steckleiter in den Schacht und konnten mit Hilfe des Gitters das verängstigte Tier Richtung Falle drängen, was schließlich zum Erfolg führte. Die Falle wurde dann noch samt tierischem Inhalt über die Böschung zum Transporter des Vereines befördert. Das Tier wurde zu einem Tierarzt gebracht, der es untersuchte, bevor es wieder in die Freiheit entlassen wurde.

