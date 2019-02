Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Keller unter der Konditorei Baumhackl im Jahr 1614, heute steht er unter Denkmalschutz. Im Besitz der Familie befindet sich der Keller seit dem Jahr 1805, Michael Baumhackl betreibt darüber in der vierten Generation seine Konditorei. Sein Keller ist einer von vielen in der Stadt, aber einer der ganz wenigen, der auch restauriert ist.

Neben einer Kellerkapelle ist auch eine Vinothek Teil der Gänge unter Baumhackls Konditorei. | Szeker

Beim Betreten des ehemaligen Weinkellers finden sich Besucher als erstes in einem großen Raum wieder. Dieser obere Teil des Kellers, sozusagen der Vorraum, diente früher als Presshaus, wurde dann als Kohlelager verwendet und ist seit 1981 als Kellerstüberl eingerichtet. Vom Presshaus führt ein Weg hinab in die insgesamt 80 Meter langen und 250 Quadratmeter großen unterirdischen Gänge.

Auch Kunst ist in den Gewölben zu finden

Michael Baumhackls Vater hat sich in den Gängen des Kellers ein Stück künstlerisch verwirklicht und zahlreiche Mosaike kreiert. Sogar eine Kellerkapelle ist unter der Erde zu finden, aber auch eine Vinothek hat hier ihren Platz gefunden. „Mein Vater verwendete nur alte Materialien, die er großteils von Abbruchgebäuden, Mülldeponien und von Alteisentandlern zusammengetragen hat“, erklärt Baumhackl die Verwandlung der Kellerröhren.

Beim Restaurieren des Kellers fand Baumhackls Vater viele alte Gegenstände, darunter einige Gefäße. | Szeker

Vor vielen Jahren war Baumhackls Keller mit jenem des benachbarten Gasthauses verbunden und dieser wiederum mit einem weiteren. Schlussendlich konnte man von Baumhackls Keller bis in den Pfarrkeller und sogar in den Schlosskeller vordringen. „Viele standen miteinander durch Gänge in Verbindung“, so Baumhackl. Heute trennt eine Wand Baumhackl vom Keller seines Nachbarn.

Während des Zweiten Weltkriegs diente der Ort als Fluchtbunker. Der Krieg könnte auch ein Grund für die vielen Verbindungen zwischen den Kellern sein. Zistersdorf und seine Umgebung hatten wegen der Erdölvorkommen eine besondere Stellung im Krieg, es lagen hier die letzten noch funktionierenden Erdölfelder des Dritten Reichs.