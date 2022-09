Der „selbstlose“ Speed-Kurier

Drei Mal hatte ein 27-jähriger Schichtleiter bisher schon mit dem Gericht zu tun. Zwei Mal im Alter von 21 Jahren. Beide Male wurde er zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt, die auch schon „bedingt nachgesehen“ wurden, wie es im Gerichtsjargon heißt. Das dritte Mal war 2020. Damals fasste er eine Geldstrafe am Bezirksgericht Gänserndorf aus, die er in drei Monaten abbezahlt haben wird. Der Grund für seine bisherigen Gerichtserfahrungen war immer derselbe: Drogen.

So hätte er wissen können, dass es keine gute Idee ist, dem Bekannten (26) einer Freundin (20) von ihm einen „Gefallen“ zu tun. Dieser bestand darin, im September oder Oktober – keiner der Beteiligten konnte sich an ein genaues Datum erinnern – in Wien fünf bis zehn Gramm Speed für den Bekannten zu besorgen.

Die Übergabe fand am Parkplatz der Landesberufsschule in Zistersdorf statt. Verdient habe er nichts daran, er habe die Drogen preislich „eins zu eins“ weitergegeben, versicherte der 27-jährige Angeklagte vor Richterin Xenia Krapfenbauer.

Zu seiner Motivation für die Straftat fiel ihm selbst nur „reine Dummheit“ ein, er gab jedoch unumwunden alles zu. Er selbst habe – endlich – nichts mehr mit Drogen zu tun und seine Freundin sei von ihm sehr enttäuscht gewesen, wie er der Richterin schilderte: „Ich bin clean.“

Mit seinem kooperativen Verhalten und seinem stabilen Lebensumfeld rang er Krapfenbauer eine „allerletzte Chance“ in Form einer bedingten Freiheitsstrafe von einem Jahr ab. Rasch realisierte der 27-Jährige das Urteil: „Der Job hat mir den Arsch gerettet.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.