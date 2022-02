Die Stadt hat nun zwei neue Mediziner

Gleich zwei neue Ärzte konnte man für die Stadtgemeinde gewinnen. Eine Zahnärztin und ein Internist sorgen künftig für die Gesundheitsversorgung der Bürger (die NÖN berichtete).

Bereits im Oktober übernahm Leyla Oveysi die „Alle-Kassen-Zahnarztordination“ von Dr. Pichler in Zistersdorf. Ihre Praxis ist mit modernster Technik ausgestattet. „Ich freue mich sehr darüber, nun in Zistersdorf tätig zu sein. Verschiedene Behandlungen wie konservierende Zahnheilkunde, Prothetik, Paradontal-Behandlung und das Setzen von Implantaten runden mein Angebot ab“, berichtet sie im NÖN-Gespräch.

Oveysi führte nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums ihre eigene Praxis im Iran und arbeitete dort mehr als zehn Jahre selbstständig. 2015 kam sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Österreich und wurde 2019 nostrifiziert. Seitdem war sie als Vertreterin in mehreren Praxen in Wien tätig und freut sich nun sehr auf die neue Aufgabe in Zistersdorf. Ihr Mann, ebenfalls Zahnarzt mit Schwerpunkt Chirurgie und Implantate, unterstützt sie zusätzlich tatkräftig in der neuen Praxis.

Passend zum Jahreswechsel übernahm Internist Manfred Fleischer im Jänner die Kassenstelle im Ärztezentrum in der Kaiserstraße 10 und freut sich nun auf die neue Herausforderung. Sein Vorgänger Helmut Müller trat Ende 2021 seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Nach dem Medizinstudium in Wien absolvierte Fleischer seine praktische ärztliche Ausbildung im Weinviertelklinikum Mistelbach, wo er auch die Facharztausbildung für Innere Medizin abschloss. Anschließend wechselte er nach Oberösterreich ins Klinikum Wels-Grieskirchen, um dort seine Kompetenzen im Bereich der Magen- Darm- und Lebererkrankungen sowie Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen zu vertiefen und mit der Zusatzfacharztausbildung abzuschließen.

Zusätzlich absolvierte Fleischer ein Postgraduate-Studium an der Johannes-Kepler Universität in Linz für „Public Health und Health Systems Management“. 2012 zog es ihn zurück nach Mistelbach, wo er als Oberarzt der 2. Med. Abteilung unter Leitung von Primar Mikosch tätig war.

