Drei hervorragende Maurer, Roki und Ranbo Hasimovic – beide haben auch die Lehre zum Maurer in diesem Betrieb absolviert – sowie Reinhart Spangl wurden für zehn Jahre und Rene Olf, ebenfalls ein exellenter Maurer für 15 Jahre Mitarbeit von Firmeninhaber Ing. Herwig Eder und Dr. Anton Kögler von der Wirtschaftskammer Gänserndorf ausgezeichnet.

Auch der Lehrling Julian Hofbauer wurde ausgezeichnet – und zwar war dieser unter den Bezirksbesten Lehrlingen des heurigen Jahres.

„Wir freuen uns über so motivierte und loyale Mitarbeiter ohne die der Erfolg und die hervorragende Leistung der Firma Eder Bau nicht möglich wäre“ ist Herwig Eder stolz und erklärt in seiner Rede weiter: „Wir feiern nächstes Jahr unser 70-jähriges Bestehen und unser Ziel ist es auch in den kommenden Jahren weiterhin so erfolgreich für unsere Kunden da zu sein“.