Seit Dezember 2018 ist Helmut Doschek für die ÖVP Bürgermeister der Großgemeinde. Die Zistersdorfer stellten ihm bei der Wahl am Sonntag somit das erste Zeugnis aus: Doschek kann durchatmen, denn die ÖVP holte mit 19 Mandaten um zwei mehr als 2015.

„Das erfüllt mich mit seh viel Respekt“, sagt Doschek mit großer Zufriedenheit zu dem Ergebnis. Den Weg des Gemeinsamen werde er trotz des Ausbaus der absoluten Mehrheit weiter gehen. David Schramm von der SPÖ gratuliert dem Stadtchef zu dem „fulminanten Ergebnis“, muss jedoch selbst auf eher ernüchternde Zahlen blicken: Die Sozialdemokraten sackten in Zistersdorf von acht auf sechs Mandate ab. FPÖ und Grüne bleiben konstant bei zwei Mandaten.

Sind die Verluste bei der SPÖ am negativen Trend in der Bundespolitik festzumachen? „Das Ergebnis nur auf die Bundespolitik zu schieben, wäre billig“, sagt Schramm. Die Ursachen werde man nun analysieren und in den kommenden Jahren mit dem neuen Team der SPÖ das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen.

Bürgermeister Doschek wird in den nächsten fünf Jahren primär ein Ziel verfolgen: „Die Abwanderung stoppen“, so sein Motto. Zu diesem Zweck sollen Wohnungen gebaut werden. Außerdem ist ein Wirtschaftspark angedacht. „Jede Gemeinde mit Interesse soll mitmachen“, ruft Doschek auf.