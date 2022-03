Fitness-Park lockt alle an

Bereits seit einem Jahr ist der Fitnessbereich beim Schlossteich in Zistersdorf fertiggestellt und erfreut sich regen Interesses (die NÖN berichtete). Der körperlichen Betätigung an der frischen Luft steht somit nichts mehr im Wege. Im neu gestalteten Park befinden sich diverse Klimmzugstangen, eine Handstandwand, ein Kletterseil und vieles mehr.

Der Fokus richtet sich auf das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Dadurch werden nahezu alle Muskeln des Körpers trainiert, dennoch zählt das Training zu einer der schonendsten Methoden überhaupt. Für die Sicherheit ist natürlich auch gesorgt. Fallschutzmatten garantieren eine sichere Landung, zusätzlich werden an den Info Tafeln die Übungen genau erklärt, so können auch Personen die noch keine Erfahrung an den Geräten haben, problemlos ihr Training absolvieren.

Der neue Calisthenics-Park wurde mit der Unterstützung der Leader-Region Weinviertel Ost, der Stadtgemeinde Zistersdorf bzw. der Landesberufsschule verwirklicht. Der Fitnesspark steht jedem offen, der Interesse hat, sich körperlich zu betätigen. Also: Auf los geht’s los!

