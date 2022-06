Fünf Jahrzehnte werden gefeiert

Werbung

Im Jahr 1972 wurden die Gemeinden Blumenthal, Eichhorn, Gaiselberg, Gösting, Groß-Inzersdorf, Loidesthal, Maustrenk und Windisch-Baumgarten gemeinsam mit der Stadt Zistersdorf zur Großgemeinde Zistersdorf vereint. Nun besteht diese bereits seit unglaublichen 50 Jahren – und dieses Jubiläum wird ausgiebig zelebriert.

Von 15. Juni bis 25. Juni findet auf der Festwiese am Areal der Firma Geyder an der Umfahrungsstraße die Festwoche statt. In einem Großzelt gibt es täglich neue Highlights zu bewundern. Von der Kinderdisco bis hin zu Konzerten von AUSTROTOP – Reinhard Reiskopf und PartyKRÄSCHER findet sich jeden Tag ein spezieller Höhepunkt.

Am letzten Tag wird mit dem Jugendclubbing „PUMPITUP“ für den krönenden Abschluss gesorgt. Neben Musik und Kulinarik ist auch für die Abenteurer etwas dabei: Ein Vergnügungspark mit Autodrom, Tagada, Ringelspiel, Bungee-Jumping einer Spielbude und einer Hüpfburg befindet sich direkt beim Parkplatz neben dem Stadtteich.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.