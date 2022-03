Hilfsgüter von Zistersdorf nach Satu Mare

Werbung

Zivilcourage wird in diesen Tagen großgeschrieben. Die derzeitige Situation in der Ukraine erschüttert weltweit. In Gösting möchte man nicht mehr nur zusehen, sondern selbst tatkräftig mithelfen und Betroffene unterstützen. Sandra Riedl und Alt-Bürgermeister Johann Hofstetter arbeiten mit dem rumänischen „humanitären Verein – Hilfe für Osteuropa“ zusammen und organisieren die Hilfesammlung für die Ukraine in Zistersdorf.

Mittlerweile mussten knapp zwei Millionen Menschen die Ukraine verlassen und in die benachbarten Länder flüchten, viele jedoch sind noch mitten im Kriegsgebiet. Die Reserven werden knapp, zahlreiche Menschen haben alles verloren.

Sattelschlepper fährt jede Woche

Riedl und Hofstetter organisieren die Hilfe vor Ort in Zistersdorf und sammeln die Spenden und Hilfsgüter ein. Dringend benötigt werden haltbare Lebensmittel, Medikamente, Hygieneartikel, Windeln, warme Kleidung, Decken, Heizstrahler und vieles mehr.

Einmal pro Woche wird ein Sattelschlepper organisiert, der den Transport nach Satu Mare übernimmt. Satu Mare liegt im Dreiländereck Rumänien/Ungarn/Ukraine. Von dort aus werden die Hilfsgüter in Klein- Lkw, Kastenwägen und Pkw umgeladen und direkt zu den Menschen in der Ukraine gebracht.

Beliefert werden Kinder in den Waisenhäusern, zum Beispiel in Charkiv, Sammelunterkünfte, aber auch Familien, die durch den Krieg ihr komplettes Hab und Gut verloren haben. Hygieneartikel und Medikamente werden direkt mit kleineren Fahrzeugen von Gösting an die Grenze gebracht.

Sandra Riedl ist gerührt vom Zusammenhalt in der Region: „Die Spendenfreudigkeit der Zistersdorfer und in den umliegenden Orten ist sehr groß. Wir werden weiterhin wöchentlich mit dem Sattelschlepper Hilfsgüter an die Grenze bringen und sind froh, einen kleinen Teil leisten zu können.“

Sie bedankt sich für die großartige Unterstützung. Auch einige Firmen, die Stadtgemeinde, Schulen und Parteien beteiligen sich tatkräftig. Für Privatpersonen, die gerne helfen möchten, hat man begonnen, in Supermärkten gekennzeichnete Einkaufswägen aufzustellen. Hier können direkt Lebensmittel gespendet werden und jeder kann so einen kleinen Beitrag leisten.

Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente und Kinderkleidung

Wer selbst helfen möchte, soll die Hilfsgüter gut in Schachteln oder Säcken verpacken und daraufschreiben, was sich darin befindet. So kann vor Ort schneller sortiert und eingeladen werden. Natürlich werden auch finanzielle Hilfen benötigt – eine einzelne Fahrt mit dem Sattelschlepper kostet rund 1.500 Euro.

Besonders dringend benötigt werden Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente sowie Kinderkleidung. Auch kleine Geldbeträge summieren sich und gewährleisten, dass weiterhin Hilfsgüter an die Grenze gebracht werden können.

