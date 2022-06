„Hero“ gestaltet Rave-Party-Truck

Ein Rave-Party-Truck, gestaltet vom Zistersdorfer Aktionskünstler Ronald Heberling, bekannt als „Hero“, wird in Berlin auf Österreichs DJs aufmerksam machen. Markus Sabransky, alias „Mark Dale“, war Initiator der Idee, dass Österreich einen Rave-Party-Truck mit einer Kapazität von 150 partywütigen Menschen zum Berliner „Rave the Planet“ sendet.

Was einst die „Love Parade“ war, wird nun als „Rave the Planet“ neu zum Leben erweckt. Ganze zwölf Jahre ist es her, als die „Love Parade“ im Jahre 2010 nach einer Massenpanik mit vielen Toten ihr jähes Ende nahm. Nun wird am 9. Juli in Berlin die elektronische Musik wieder so richtig zelebriert und kann jetzt schon mit einem gewaltigen Line-up überzeugen. Die Gestaltung des österreichischen Rave-Trucks übernimmt dabei Künstler „Hero“.

„Heberling ist ein mutiger Künstler“

Mark Dale, der den Berlin Auftritt Österreichs gemeinsam mit „The Art of Life AG“-Chef Boris Chalupa organisiert, über seine Beweggründe, „Hero“ als Künstler auszuwählen: „Wir haben die besten und angesagtesten österreichischen DJs, die den Truck mit ihren Sounds befeuern werden. Für Ronald Heberling habe ich mich als künstlerischen Gestalter des Trucks entschieden, weil er ein jung gebliebener und vor allem mutiger Künstler ist, dem die Freiheit der Menschen, aber auch deren verantwortungsvoller und friedlicher Umgang miteinander ein besonderes Anliegen ist.“

„Hero“ sagte natürlich zu und ist stolz darauf, dass sein künstlerisch gestalteter Truck bald in Berlin zum Einsatz kommt: „Eine super Initiative, dass Österreich ganz vorne mit einem Rave-Truck in Berlin dabei ist. Das Design habe ich beim ersten Entwurf gleich so umgesetzt, dass auf die Grundlagen der Veranstaltung aufmerksam gemacht wird. Leidenschaft und zwischenmenschliche Empathie stehen dabei im Vordergrund. Das ist die klare Aussage meiner Gestaltung.“

Wie einst die „Love Parade“ ist auch „Rave the Planet“ eine politische Demonstration. Unter dem Motto „Together Again“ für die Anerkennung und den Erhalt der elektronischen Tanzmusikkultur wird getanzt und gefeiert. Das Motto unterstreicht das Miteinander nach der Pandemie und den schrecklichen Ereignissen, die derzeit passieren. Dazu gehört natürlich insbesondere der Krieg in der Ukraine. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Freiheit waren dafür ausschlaggebend.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.