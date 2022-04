„Hero“ versteigert digitales Kunstwerk

Werbung

Künstler Ronald „Hero“ Heberling startete eine Auktion seines NFT-Kunstwerkes „30.000 years of hunting from then till now“. Das Besondere an dieser Auktion ist, dass der Reingewinn direkt den Flüchtlingen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zugutekommt.

Dass ein gutes Miteinader und der soziale Umgang untereinander dem Künstler besonders am Herzen liegen, dürfte vor allem in Zistersdorf kein Geheimnis sein. Natürlich erschüttert das aktuelle Geschehen in der Ukraine immens. Doch jeder kann seinen Teil dazu beitragen, den Betroffenen zu helfen, sei es mit Sachspenden, finanzieller Unterstützung oder – so wie in diesem Fall – der Auktion eines Kunstwerkes.

„Ich würde mir nie anmaßen, alle politischen Verstrickungen und Zusammenhänge verstehen zu können. Gerade die ältere Generation, die bereits den Zweiten Weltkrieg und das viele Leid miterleben musste, erschüttert der Krieg in der Ukraine beträchtlich“, fasst Hero seine Beweggründe für die A(u)ktion zusammen.

Die internationale Versteigerung des NFT-Kunstwerkes „30.000 years of hunting from then till now“ läuft bis zum 12. Juni 2022. Anders als die meisten NFTs, welche reine Computergrafiken sind, handelt es sich hier um ein digitales Abbild des Originalkunstwerkes, das unverkäuflich ist. Zudem ist das NFT auf ein eigenes Exemplar limitiert. Welche Geschichte steckt eigentlich hinter dem Kunstwerk? Bereits Ende des vergangenen Jahres bat Oberschützenmeister Josef Kohzina Heberling, ein Werk zugunsten des Schützenvereins Mistelbach zu initiieren. Dieses soll am Pfingstsonntag (5. Juni) zu einem Jubiläum umgesetzt und präsentiert werden.

„Ich wusste, dass dieses Projekt viel Zeit und Arbeit benötigen würde. Ich habe direkt im Herbst mit den Vorbereitungen begonnen. Zum Jahreswechsel hat mich eine Corona-Infektion erwischt, dadurch musste ich in Quarantäne, was aber auch etwas Positives hatte, denn ich konnte mich in voller Ruhe meinem Werk widmen“, berichtet „Hero“. Er habe es geschafft, viele sehr detailreiche Kleinteile herzustellen, wofür er wahrscheinlich sonst nicht ausreichend Zeit gehabt hätte.

Anfertigung mit vielen aufwendigen Details

Es sind die kleinen Details, die diese Anfertigung einzigartig machen. So wurden die enthaltenen Projektile sowie die originalgetreue Venus-Figur von Hero reproduziert. Das bedarf langer Vorbereitung. Auffallend ist auch die Hintergrundfarbe in den Landesfarben blau und gelb. Den Link zur Versteigerung gibt’s hier: www.hero.ac/posts/30000-years-of-hunting

