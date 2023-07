Zistersdorf Im Pflegezentrum setzt man nun auf eine duale Führung

Kaufmännischer Direktor Christoph Schneider und Pflegedirektorin Roxana Nicola (Mitte) mit der Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Steininger, und Alexandra Meier, Regionalkoordinatorin Personalservice GmbH (1.v.r.), bei der Übergabe der Bestellungsurkunde. Foto: NÖ LGA

B isher gab es in den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren eine kaufmännische Direktion, der die Pflege- und Betreuungsleitung untersteht. Nun wurde in den PBZs und PFZs eine neue Führungsstruktur auf Augenhöhe etabliert, die sich mit jener der NÖ Landes- und Universitätskliniken deckt und künftig in jedem Haus eine kaufmännische und eine pflegerische Führung vorsieht - also eine duale Führung.

Das ist eine spezielle Form der Führung, die besonders für Bereiche mit sehr unterschiedlichen und umfangreichen Aufgabengebieten und unterschiedlichen Berufsgruppen geeignet ist. Durch den Einsatz zweier gleichrangiger Direktionen werden die Verantwortungsbereiche voneinander entflochten und der Fokus vermehrt auf die jeweils wirtschaftliche und pflegerische Expertise gelegt werden. Im PBZ Zistersdorf sind dies nun der bisherige Kaufmännische Direktor Christoph Schneider und Pflegedirektorin Roxana Nicola, die gemeinsam weiterhin die Geschicke des Hauses führen werden. Schneider ist seit Oktober 2021 als Direktor im PBZ tätig, Pflegedirektorin Nicola leitet schon seit 2018 die Pflege am Standort Zistersdorf. Bereits vor der dualen Führung haben sie schon „gemeinsam Entscheidungen auf Augenhöhe getroffen“, bestätigen beide unisono. Für die Geschäftsführerin der Gesundheit Weinviertel GmbH, Katja Steininger, ist die duale Führung eine „ideale Form, um die große Verantwortung für ein Pflege- und Betreuungszentrum nun auf vier Schultern zu verteilen. Ich freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit Schneider und Nicola für die Bewohner im PBZ Zistersdorf.“