„Knebelverordnung“ für Opposition: Ex-Bürgermeister tobt

In der Stadt ging die erste Gemeinderatssitzung über die Bühne, bei der Helmut Doschek nach seinem Rücktritt als ÖVP-Bürgermeister nur als einfacher und parteiunabhängiger Mandatar anwesend war. Dass es dadurch zu hitzigen Debatten kommen sollte, war abzusehen. Deshalb „zauberte“ der neue ÖVP-Stadtchef Elmar Schöberl eine längst vergessene Verordnung aus dem Hut – nämlich jene aus dem Jahr 2006 zur Geschäftsordnung.

Dort heißt es beim Punkt „Wechselrede“ wortwörtlich: „Ein Mitglied des Gemeinderats darf zu einem Gegenstand der Tagesordnung nicht öfter als zweimal reden.“ Dieses Papier hielt Schöberl seinem Vorgänger unter die Nase, als dieser bei einem strittigen Thema zum dritten Mal das Wort ergreifen wollte. Doschek tobte nach der Sitzung. „Mir wurde einfach das Wort entzogen. Mit dieser Knebelverordnung killt man die Opposition“, poltert der ehemalige Bürgermeister im NÖN-Gespräch.

Bei ihm als Stadtchef sei diese Verordnung nie angewendet worden, auch nicht bei seinem Vorgänger Wolfgang Peischl: „Bei uns gab es immer ausführliche Diskussionen.“ Nun habe das Ganze nichts mehr mit einer Volkspartei zu tun: „Es ist beschämend. Die Opposition wird einfach abgedreht.“ Auch sonst lässt Doschek an der neuen Gemeindeführung kein gutes Haar: „Man sieht den Paradigmenwechsel. Weitreichende Themen werden jetzt als Bericht vorgetragen und nicht als Antrag. Somit wird darüber auch nicht abgestimmt.“

Der freie Gemeinderat nennt ein Beispiel: „Es ging um die aktuelle Entwicklung der Kindergärten. Ab September 2024 müssen ja auch Zweijährige betreut werden.“ Im Bericht wurde erklärt, dass für diese Kinder ein Provisorium im ehemaligen Rathaus errichtet wird: „Das ist ein kaputtes, schimmeliges Gebäude ohne Aufzug und Garten, in das jetzt hunderttausende Euro gesteckt werden. Eine komplette Sanierung würde sogar 2 Millionen Euro kosten.“

Dieses Vorhaben sei auch nie in einem Ausschuss behandelt worden, kritisiert Doschek. Er hätte in Loidesthal einen neuen Kindergarten gebaut und den alten als Provisorium für die Zweijährigen verwendet: „Wir hatten schon einen Planer dafür. Jetzt wird das Projekt neu ausgeschrieben – das verstehe ich nicht.“

Schöberl klärt auf: „Das besagte Grundstück in Loidesthal hat nicht die passende Widmung. Es ist aber alles auf Schiene – sowohl in Loidesthal, als auch in Zistersdorf werden neue Kindergärten gebaut.“ Und warum wurde über das Provisorium im alten Rathaus nicht abgestimmt? „Das hatten wir schon im Stadtrat beschlossen, deshalb wurde im Gemeinderat nur darüber berichtet.“

Was sagt der Neo-Bürgermeister zur restlichen Kritik seines Vorgängers? „Dass die Opposition geknebelt wird, stimmt natürlich nicht. Die Verordnung gilt ja für alle Mandatare, somit auch für jene der ÖVP.“ Warum wird sie jetzt plötzlich angewendet? „Das ist leicht erklärt – damit die Gemeinderatssitzungen nicht bis 4 Uhr in der Früh dauern. Zu so später Stunde lässt einfach die Konzentration nach. Und wir wollen ja, dass alle konzentriert bei der Sache sind.“

Ergibt es Sinn, dass Provisorium für die zweijährigen Kinder im desolaten einstigen Rathaus zu errichten? Schöberl: „Doschek wollte das historische Gebäude fast verschenken. Wir haben andere Ideen. Wir wollen aus dem jetzigen Schandfleck etwas Schönes machen.“