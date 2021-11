Künstler öffnet Atelier: Im Rausch der vielen Farben

Franz Rauscher lädt bereits zum 40. Mal Kunstinteressierte in sein Atelier ein. An zwei Wochenenden können hier die unterschiedlichsten Kunstwerke bewundert werden – von Motiven aus dem Weinviertel bis hin zu den großen Metropolen der Welt, das Angebot ist sehr umfassend. Heuer gibt es erstmalig auch einen Rabatt von 25 Prozent auf jeden Bildkauf.

Es ist bereits 50 Jahre her, seit Rauscher sein Haus in Zistersdorf bezogen hat. Die Wände waren kahl und leer, der Wunsch nach Farbe jedoch groß. So beschloss er, selbst Bilder zu gestalten, und konzentrierte sich fortan auf sein künstlerisches Talent.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

In vielen Fortbildungen erlernte er die unterschiedlichsten Techniken und bald war das Haus voll mit seinen Werken. Eine Lawine wurde damals losgetreten, als er beschloss, Ausstellungen zu organisieren. Denn das Interesse war so groß, das mehrere hundert Ausstellungen im In- und Ausland folgten. „Am meisten liegt mir immer mein zuletzt geschaffenes Werk am Herzen, über manche Bilder kann ich mit Sicherheit sehr kuriose und lustige Geschichten erzählen. Daher freue ich mich, meinen Besuchern vor Ort direkt einen Einblick geben zu können“, so der Künstler.