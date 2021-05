Nach 16 Jahren als Schulleiter der Landesberufsschule Zistersdorf wurde Direktor Rudolf Wickenhauser mit Ende Dezember 2020 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger Werner Seltenhammer hat die Leitung der Landesberufsschule Zistersdorf bereits im Februar übernommen (die NÖN berichtete). Der 54-jährige Paasdorfer ist ein Spezialist in der dualen Berufsausbildung und war bereits seit geschlagenen 25 Jahren als Berufsschullehrer in Stockerau und Mistelbach aktiv.

Landtagspräsident Karl Wilfing und Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl nutzten sogleich die erste Woche nach der Beendigung des Lockdowns in Niederösterreich, um Werner Seltenhammer zur neuen Funktion zu gratulieren. Wilfing meinte: „Es ist mir eine besondere Freude, dem hoch qualifizierten und allseits beliebten Werner Seltenhammer alles Gute für die neue Aufgabe zu wünschen. Mit Sicherheit wird er mit seinem Kollegen-Team viele weitere Lehrlings-Weltmeister und Lehrlings-Olympiasieger von Morgen ausbilden und die internationale Konkurrenz das Fürchten lehren.“ Wirtschaftskammer-Vize Kurt Hackl ergänzte: „Unser duales Berufsausbildungssystem für die Lehrlinge ist international hoch anerkannt. Dies ist das Ergebnis der beispielgebenden Zusammenarbeit aus Betrieben und den ausbildenden Berufsschulen.“

Über 60 Jahre besteht die Landesberufsschule bereits. Aktuell sind vier Lehrgänge mit rund 800 Schülern bei derzeit 28 Pädagogen hier in Ausbildung. Das angeschlossene Schülerwohnhaus, welches im neu renoviertem Schloss untergebracht ist, bietet Platz für ca. 200 Schüler.

Die Berufsschule für Gebäudetechnik arbeitet seit 2008 mit der HTL Zistersdorf eng zusammen. Fokussieren will sich Seltenhammer allem voran auf das Thema Nachhaltigkeit. „Wir stehen vor einer großen Chance und auch Herausforderung. Die Branche der Gebäudetechniker ist gefordert, alle noch vorhandenen fossilen Heizsysteme möglichst auf alternative Heizsystem umzustellen. Dazu ist es notwendig, auch die Ausbildung an unserer Schule noch mehr in diese Richtung voranzutreiben.“ Weiters weiß Seltenhammer aus eigener Erfahrung, wie wichtig Auslandserfahrungen für den beruflichen Alltag der künftigen Installateure und Gebäudetechniker sind.