Landesweintaufe: Der Siegerwein heißt „Marchgold“

Schon vor mehr als zwei Jahren initiierte der Bezirksweinbauverein Zistersdorf die Stadt als Austragungsort. Jetzt war es so weit: Die 11. Landesweintaufe am elften November lockte Gäste aus ganz NÖ und darüber hinaus ins K9, den Veranstaltungssaal der Stadtgemeinde. Der Star des Abends war ein Weinfass der Fassbinderei Polansky aus Hohenruppersdorf, gefüllt mit dem Siegerwein, einem Grünen Veltliner von Weinbau Müllner aus Jedenspeigen.

Dompfarrer Toni Faber nahm mit Unterstützung der Weinkönigin Sophie Hromatka die Segnung des Taufweines vor, der aus 50 eingereichten Weinen in einer Blindverkostung als Sieger hervorging. Winzer Michael Müllner meinte dazu: „Ohne Grünen Veltliner geht im Weinviertel gar nichts.“ Wie er auf den Namen „Marchgold“ kam, erklärt Weinpate und Weinbotschafter Robert Ziegler, Landesdirektor des ORF Niederösterreich: „Gold für die Herbstlandschaft und die Qualität des Weines und er kommt aus Jedenspeigen an der March.“

Er versprach, künftig fast ausschließlich niederösterreichischen Wein zu trinken, was ihm eine Rüge von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einbrachte – für das „fast“. Im Gespräch mit Moderatorin Birgit Perl dankte die Landeshauptfrau den Winzern. „Ihrer Kompetenz und ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass Niederösterreich mit seinen acht Weinbauregionen Weinland Nummer eins ist. Bei uns steht das Wir über dem Ich“, ist Mikl-Leitner überzeugt, dass Zusammenhalt und Miteinander Erfolgreiches hervorbringen. Das zeige sich in der parteiübergreifenden Zusammenarbeit in der Politik ebenso wie im Miteinander zwischen Land, Gemeinden den Verantwortungsträger aus allen Bereichen und den Menschen.

Weinbauverband kooperiert mit Wirtschaftskammer

Auch die Landesweintaufe ist eine Kooperation – nämlich zwischen dem Weinbauverband NÖ mit der Wirtschaftskammer NÖ, wie NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann und der WKNÖ-Obmann der Fachgruppe Weinhandel, Johannes Schachenhuber ausführten. Für die Organisation vor Ort verantwortlich war der Obmann des Bezirksweinbauverbandes Zistersdorf, Hannes Schweighofer. Er dankte er seinem Vorgänger Werner Zirnsack und allen Helfern für die Unterstützung. ÖVP-Bürgermeister Helmut Doschek freute sich, dass die Wahl auf Zistersdorf als Veranstaltungsort fiel.

Der österreichische Weinbaupräsident Hannes Schmuckenschlager resümierte: „Die Weinbauschaule Klosterneuburg ist Weingut des Jahres. Die Menschen, die diesen Wein gemacht haben, unterrichten den Winzernachwuchs. Das ist ein Garant für die Zukunft des Weins.

Musikalisch begleitet wurde der Festakt von den Weisenbläsern des Musikvereins Zistersdorf. Wein aus der Region gab es zum 3-Gänge-Menü von Georg Kruder.

