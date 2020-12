Die Zistersdorfer Geschichtsschreiberin Maria Modl gibt auf der Plattform story.one augenzwinkernd „Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weitergehen“ als ihr Motto an.

Von der Coronakrise lässt sich die Bloggerin jedenfalls nicht aufhalten, sie nutzt die Zeit des Lockdowns für eine Initiative: Unter dem Titel „Lockdown – 2.(0) Klapp“ veranstaltet Modl einen Schreibwettbewerb. Zum Ende des Wettbewerbs sollen die Siegergeschichten in einem Buch veröffentlicht werden.

„Am Ende des ersten Lockdowns war das große Aufatmen der Erleichterung überall spürbar“, erinnert sich Modl: „Ein halbes Jahr später ist es nun wieder so wei: Der zweite harte Lockdown ist da!“ Für viele, die sich in die Knie gezwungen sehen, sei er auch zu einem „Hock-down“ mutiert.“ Mit Kreativität will sie dennoch Freude vermitteln.

Auf der Storytelling-Plattform story.one gibt Modl eine Anthologie von 17 ausgewählten Texten heraus, die den zweiten Lockdown es Jahres zum Thema haben. „Autoren haben von Beginn des Lockdowns bis zu dessen Ende die Möglichkeit, Texte zu posten, die ihren persönlichen Ist-Zustand und ihre Erfahrungen in dieser Zeitblase beschreiben“, erklärt Modl. Die Geschichten werden von Zweifeln, Ängsten, Zuversicht, Hoffnung, Durchkommensstrategien, Kritik, kraftspendenden Impulsen, Verbindendem und vielem mehr handeln.

Mit Ende der Einreichphase werden über die Weihnachtsferien 17 Texte von einer Jury, bestehend aus Schülern der HTL Zistersdorf, ausgewählt. Diese kommen anschließen in das Buch „Lockdown – 2.(0) Klappe“, für welches die 19-jährige Weinviertler Künstlerin Annabell Habicht das Cover gestaltet. „Sie ist selbst als Gesundheits- und Altenpflegerin tätig und in ihrem beruflichen Alltag täglich mit Covid-19 konfrontiert“, verdeutlicht Autorin Modl.

Interessierte Bürger können unter www.story.one Einblick in das Entstehen der Anthologie gewinnen. Ende Jänner 2021 wird dann das Buch mit 17 Geschichten bei Thalia erhältlich sein. Dann haben die Geschäfte hoffentlich wieder geöffnet.