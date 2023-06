Nach überraschendem Rücktritt als Stadtchef: Jetzt packt Doschek aus

NÖN: Weshalb brechen Sie nun Ihr Schweigen?

Doschek: Mir geht es nicht um eine Abrechnung. Ich werde nur ständig von Mitbürgern wegen meines Rücktritts angesprochen. Ich bin den Menschen eine Erklärung schuldig.

Auch wenn Ihr Nachfolger Elmar Schöberl und der neue Vize Martin Bauer - beide ÖVP - öffentlich beteuern, dass es keine Unstimmigkeiten gab, dürften Sie das anders sehen.

Doschek: Natürlich. Zu Schöberl habe ich überhaupt kein Vertrauen mehr, weil er mich hintergangen hat. Ich wollte sogar, dass er seines Amtes enthoben wird. Leider konnte ich mich damit nicht in der Fraktion durchsetzen. Da fehlte der Rückhalt meiner sogenannten Parteifreunde.

Was genau ist vorgefallen?

Doschek: Vergangenes Jahr hatten wir diverse Windkraftprojekte ausgearbeitet. Bei solchen Deals mit den Windkraftbetreibern geht es auch immer um Sponsoringverträge. Das heißt, wir handeln Geld aus, das den jeweiligen Katastralgemeinden, in denen die Windräder errichtet werden, zugutekommt. Mit dem Geld sollen Projekte in den Orten finanziert werden. Auch in Maustrenk wurde ein Windpark geplant. Nachdem Schöberl in Maustrenk wohnt, habe ich ihm die Verhandlungen mit den Windkraftbetreibern überlassen.

Was war das Problem?

Doschek: Der Sponsoringvertrag für Maustrenk machte knapp 200.000 Euro aus. Im Stadtrat wurde er beschlossen. Was aber niemandem aufgefallen war, war der Umstand, dass Schöberl im Vertrag heimlich eine Passage eingefügt hatte. Diese besagte, dass nur er allein das Geld vergeben darf. Das war ein starkes Stück und moralisch mehr als fragwürdig. Gewöhnlich entscheidet immer ein Gremium darüber, was mit dem Geld passiert.

Was geschah, als die Passage später entdeckt wurde?

Doschek: Ich habe sofort meine Unterschrift zurückgezogen. Der Vertrag kam so auch nicht zustande. ich erfuhr dann auch, dass Schöberl den Maustrenkern jede Menge versprochen hatte. Zwei der Windräder stehen aber viel näher zu Gaiselberg. Dieser Ortschaft wollte Schöberl nichts von dem Geld zukommen lassen. Das ist ein absolutes No-Go. Als Vizebürgermeister muss er für alle Katastralgemeinden denken und handeln. Ich sagte ihm das, er war aber nicht einsichtig.

Wie ging es weiter?

Doschek: Das Ganze war im Juni des Vorjahres. Danach spitzte sich die Situation weiter zu. Der Prüfungsausschuss tagte und kontrollierte die Repräsentationskosten des Bürgermeisters, also meine. Es kam dabei natürlich nichts raus, alles war in Ordnung und rechtens. Dann erfuhr ich, dass der Hinweis für die Prüfung offenbar von Schöberl kam. Er wollte mich damit eindeutig anpatzen. Am 24. Mai dieses Jahres legte ich dann alles bei einer fraktionsinternen Besprechung auf den Tisch. Ich wollte, dass Schöberl als Vize abberufen wird.

Wie reagierten die anderen?

Doschek: Einer der Stadträte meinte, dass er nichts Verwerfliches an Schöberls Taten sehe. Danach wurde sogar mein Kurs infrage gestellt. Ich würde zu viele Projekte verfolgen, alles ginge viel zu schnell etc. Dies warf mir auch der jetzige Vize vor. Somit blieb mir nichts anderes übrig, als selbst zu gehen. Alles, woran ich geglaubt hatte, ist jetzt leider in Gefahr. Zistersdorf hätte mit Windkraft und Photovoltaik bald energieautark sein können. Wir wären nicht mehr abhängig von den Energieversorgern gewesen und hätten selbst einen niedrigen Strompreis für unsere Bürger festlegen können.

Überlegen Sie, eine eigene Liste zu gründen?

Doschek: Das tue ich, in der Tat. Die neue ÖVP-Führung macht jetzt schon Stimmung gegen die Windkraft. Wenn sie fair wäre, würde sie im Herbst Neuwahlen ausrufen. Die jetzige Spitze wurde bei der Gemeinderatswahl 2020 nicht gewählt. Sie entspricht nicht dem Wählerwillen. Bei Neuwahlen könnten die Bürger entscheiden, welche Partei und welches Programm sie wollen - für die Windkraft oder dagegen. Schöberl und Bauer sollen sich dieser Wahl stellen.

Und wenn Schöberl gewinnt?

Doschek: Ich erinnere an die vergangene Landtagswahl. Damals wollte ich als Spitzenkandidat für Zistersdorf antreten. Dann kam der Bauernbund und setzte sich mit Schöberl durch. Der bekam 96 Vorzugsstimmen von 4.000 Wahlberechtigten. Das war das mieseste Ergebnis im ganzen Bezirk. Sich reindrängen, aber sich nicht einbringen - das fällt mir zu Elmar Schöberl ein.