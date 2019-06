Aufregung herrscht derzeit wegen einer geplanten Wohnhausanlage in der Friedensgasse. Wie berichtet, befürchten Anrainer eine massive Einschränkung ihrer Lebensqualität, was sie in einer Info-Veranstaltung lautstark kundtaten. Außerdem machen sie sich sorgen um Waldeulen, die in jenen Bäumen nisten, die dem Bau zum Opfer fallen würden.

VP-Bürgermeister Helmut Doschek gab schon vergangene Woche gegenüber der NÖN an, dass er davon noch nie etwas gehört habe. Dasselbe sagt nun Grünen-Gemeinderat Karl Kolar. Er meint, dass diese Tiere während der Info-Veranstaltung von den Anrainern gar nicht erwähnt wurden. „Ich bin kein Ornithologe, aber von der Existenz von Waldohreulen im Stadtgebiet höre ich auch zum ersten Mal“, so Kolar.

„Die Diskussion war primitiv und unsachlich“

Statt den Schutz der Eulen zu fordern, seien von den etwa 35 anwesenden Anrainern auch nur vier Parkplätze angesprochen worden, die wegfallen würden. „Diese sollen aber mit Schrägparken statt Längsparken kompensiert werden“, weiß Kolar.

Auch das Aussehen des geplanten Gebäudes mit Flachdach sei kritisiert worden (Zwischenruf: „Taubenkobel“), obwohl der Bürgermeister in Aussicht gestellt habe, dass das Dach begrünt werden könnte – „eine aktuelle Forderung der NÖ Grünen“, so Kolar und stellt fest: „Eine derart undisziplinierte Diskussion durch die anwesenden Anrainer habe ich selten erlebt. Die Argumente waren egoistisch, teilweise unsachlich und primitiv vorgebracht.“

NÖN Grünen-Gemeinderat KarlKolar kann den Argumenten der Anrainer gegen den Bau wenig abgewinnen.

Einer der Anrainer schickte indes ein Foto einer angeblich aus dem Nest gefallenen Eule auf besagtem Gelände an die NÖN sowie an die NÖ Umweltanwaltschaft. Er fordert „aktive Unterstützung, um einer Schlägerung der Bäume entgegenzuwirken“.

Die NÖN fragte bei den Experten der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee nach. Ist es möglich, dass in den paar Bäumen auf besagtem Gelände Eulen nisten? Hans Frey, wissenschaftlicher Leiter der EGS, klärt auf: „Waldohreulen besiedeln regelmäßig auch Baumbestände in Gärten, Innenhöfen, in Ortschaften und sogar mitten in Wien – das ist also absolut nicht ungewöhnlich.“

Die Tiere würden Lebensräume in enger Nachbarschaft zu Menschen oft sogar bevorzugen, weil dort nicht gejagt werde. „Gerade heuer war ein ausgesprochenes Waldohreulenjahr, da es sehr viele Mäuse gab“, führt Frey aus. Bevorzugt werden von den Tieren übrigens Koniferen zur Brut wegen des besseren Sichtschutzes. „Wenn auf besagtem Gelände also Nadelbäume existieren, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass Waldohreulen dort wohnen.“