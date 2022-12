Pkw prallte gegen Gartenmauer und Stromverteilerkasten .

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Montagabend in Zistersdorf: Der Lenker eines Pkw verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in der Folge gegen eine Gartenmauer sowie einen Stromverteilerkasten.