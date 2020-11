„Der Grippe-Impfstoff war ausverkauft“, ärgert sich ein Zistersdorfer. Er wollte in der Apotheke Zur Hl. Dreifaltigkeit eine Impfdosis erwerben, landete aber lediglich auf einer Warteliste.

Per Schreiben wandte sich der Zistersdorfer daraufhin an das Amt der NÖ Landesregierung: „Gerade heuer sind die verantwortlichen Stellen nicht fähig – um nicht wieder einmal das Wort unfähig zu bemühen –, den notwendigen Impfstoff zur Verfügung zu stellen“, schreibt er darin.

Die Apotheke Zur Hl. Dreifaltigkeit gibt Auskunft zur derzeitigen Situation: „Die Nachfrage nach dem Grippeimpfstoff ist dieses Jahr deutlich höher als im Vorjahr. Es ist eine schwierige Situation, da einfach grundsätzlich zu wenig Impfstoff in Österreich vorhanden ist.“ Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen habe sich die Stadt Wien eine große Zahl an Impfdosen gesichert. Zusätzlich habe der Hersteller zu wenig Impfstoff produziert. „Wir hoffen jedoch, dass in Kürze noch einmal eine Teilmenge verfügbar sein wird“, lässt die Apotheke wissen.

Allerdings können die Vertreter des Geschäftes allgemein beruhigen, denn es wurden dort in diesem Jahr nicht mehr Rezepte eingelöst als im Vergleich zum Vorjahr. Daher werde es bei der Versorgung mit Arzneimitteln nicht zu Engpässen kommen, sämtliche Präparate sind verfügbar. „Von einer Arzneimittelknappheit ist nichts zu spüren“, so das Statement der Apotheke.

Dass Kunden unglücklich sind, wenn ein Medikament nicht vorhanden ist, können die Betreiber der Apotheke nachvollziehen, da es sehr selten vorkomme, dass in Österreich ein Medikament nicht vorhanden und die Aufregung daher umso größer sei.

Das Geschäft in der Apotheke hat sich im Zuge der Coronakrise natürlich etwas verändert: Vermehrt werden Masken, Desinfektionsmittel und Präparate zur Stärkung des Immunsystems gekauft. Insgesamt lief das Geschäft „etwa gleich wie im Vorjahr“, wenn auch im März vermehrt Vorratskäufe getätigt wurden und danach der Lockdown spürbar war.