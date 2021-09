Sind E-Autos und Elektrofahrräder in Zukunft ein fester Bestandteil in unserer Gesellschaft? Wie funktioniert E-Mobilität eigentlich und für wen ist diese Art der Fortbewegung geeignet? Diese und viele weitere Fragen wurden den Besuchern der E-Mobilitätstour in Zistersdorf beantwortet.

Die Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) veranstaltet derzeit eine Tour quer durch Niederösterreich. Insgesamt werden bis Anfang September 16 Standorte besucht. Vor Ort ist es möglich, eine Vielfalt an Elektrofahrzeugen zu testen, um sich selbst einen Eindruck von den vielen Möglichkeiten zu machen. Umfangreich informiert wird außerdem über bestehende Förderungsmöglichkeiten und die technischen Details.

Ein sehenswertes Rahmenprogramm für Interessierte mit kulinarischen Schmankerln, Gewinnspielen und guter Stimmung, begleitet von Moderator Andi Marek, lockte zahlreiche Gäste an. Natürlich waren auch der ÖVP-Bürgermeister von Zistersdorf, Helmut Doschek, und Waltraude Pribitzer, Obfrau der NÖ Senioren, vor Ort und freuten sich über das große Interesse.