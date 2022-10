Reh ausgewichen: Auto überschlug sich mehrmals .

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 22 Uhr auf der L16 in Richtung Eichhorn: Ein junger Fahrzeuglenker war nach eigenen Angaben einem Reh ausgewichen. Dabei verriss er das Auto, das sich in der Folge mehrfach überschlug. Der völlig zerstörte Pkw kam neben den Schienen unterhalb einer Böschung auf dem Dach zum Liegen.