Rotes Kreuz half 18.000 Patienten

Die Mitarbeiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Zistersdorf können auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken.

„Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie der Zivildiener und der Damen und Herren des freiwilligen Sozialjahres wurden 2022 rund 18.000 Patienten betreut“, so der Bezirksstellen-Geschäftsführer Bernhard Seidl. Nicht nur im Rettungs- und Krankentransport waren die Zistersdorfer Sanitäter tätig, sondern auch im Gesundheits- und Sozialdienst.

Mit Rufhilfegeräten, den Lebensrettern am Handgelenk und elektrischen Pflegebetten konnte der Bevölkerung rasch und unbürokratisch geholfen werden. Die Mitarbeiter der Tafel Zistersdorf gaben wieder rund 60 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Mitmenschen aus. Weiters konnte, trotz der Einschränkungen durch die Pandemie, einer Vielzahl von Interessierten im Rahmen von Erste-Hilfe-Kursen die richtige und rasche Durchführung der lebensrettenden Sofortmaßnahmen vermittelt werden.

„Die Bezirksstellenleitung möchte sich auch bei den vielen großzügigen Spendern bedanken, die das Rote Kreuz Zistersdorf zum Teil schon jahrelang finanziell unterstützen. Dank ihrer Hilfe ist es möglich, diese Leistungen der Bevölkerung anzubieten, besonders, wenn so große Projekte wie den Neubau unserer Fahrzeughalle finanziert werden müssen“, so Bezirksstellenleiter Peter Markovics.

Übrigens: Falls Interesse am Zivildienst oder auch am freiwilligen Sozialjahr beim Roten Kreuz besteht, bitte in der Bezirksstelle melden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.