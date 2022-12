Schüler als Geschäftsleute: Projekt Übungsfirma

Werbung

Ins Berufsleben schnuppern: Das ist das Ziel einer Übungsfirma. Die Abläufe in einem Betrieb kennenlernen und einmal erleben, wie es von der Produktplanung bis zum Verkauf und darüber hinaus läuft – das hat die Schüler des Fachbereiches Handel und Büro der Polytechnischen Schule Zistersdorf inspiriert.

Sie waren mit Leidenschaft bei der Sache und freuen sich über den Erfolg des Projektes. Zu Schulbeginn im September standen Eva, Selina, Alina, Julia, Lena und Alin vor der Entscheidung, welche Übungsfirma sie unter der Leitung von Lehrerin Annemarie Winkler gründen wollen.

Nach einer kurzen Phase entschieden sie sich für ein naturbezogenes Unternehmen, das Weihnachtsprodukte auf einem Adventmarkt verkaufen könnte. Sie einigten sich auf den Namen „poly4nature“ und erstellten ein Logo und einen Businessplan.

Ab Anfang Oktober widmeten sie ihre Fachpraxisstunden der Herstellung ihrer Produkte. Kürzlich war es dann so weit: Im Pflegeheim Haus Elisabeth in Zistersdorf boten die Jugendlichen ihre Produkte am Weihnachtsmarkt zum Verkauf an. Zusätzlich spendete Eva Helm aus Loidesthal selbst produzierten Mais, woraus die Mädchen leckeres Popcorn zubereiteten.

