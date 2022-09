Schwerst verletzter Kater im letzten Moment gerettet

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In einem fürchterlichen Zustand wurde Kater Nelson, wie er im Tierheim genannt wird, in der Schalthausgasse aufgefunden. Sein Schwanz war komplett kahl und bereits von Maden und Fliegen befallen. Was genau passierte, konnte anfangs nicht festgestellt werden.

In der Klinik stellte sich dann heraus, dass die Verletzung wohl schon mehrere Tage alt und das junge Tier von einem Auto erfasst worden war. Dabei zog er sich einen Bauchwandriss zu, auch sein Schwanz wurde skalpiert.

Sofort wurde Nelson in der Tierklinik operiert und in stundenlanger Kleinarbeit von den vielen Maden befreit. Der Bauch wurde aufgeschnitten, um alle Organe wieder an ihren ursprünglichen Platz „zurückzuoperieren“. Nelsons Schwanz musste amputiert werden, hier war nichts mehr zu machen.

Derzeit befindet sich Nelson noch im Tierspital, wo er liebevoll umsorgt wird, um sich zu erholen. Der Dechanthof freut sich über finanzielle Unterstützung von Tierfreuden, denn ohne Spenden wäre die Rettung von Nelson gar nicht erst möglich gewesen.

Nähere Infos zu den Spenden unter www.tierheim-dechanthof.at/geldspenden/

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.