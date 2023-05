Senioren verbrachten einen Tag im Waldviertel

Die Zistersdorfer Senioren verbrachten gemeinsam einen ganzen Tag im Waldviertel. Das erste Ausflugsziel am Vormittag war die Glasschleiferei Apfelthaler, bei der die Senioren interessante Eindrücke gewinnen konnten. Zum Mittagessen machten es sich die Senioren in der Käsemacherwelt Heidenreichstein gemütlich, die sie anschließend auch bei einer Führung näher begutachten konnten. Zum Abschluss machte sich die Ausflugsgruppe auf den Weg ins Trachtencenter in Heidenreichstein. Den Tag ließ man gemütlich beim Heurigen ausklingen.

