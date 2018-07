Eine Erhöhung der Baulandpreise um 5 Euro je Quadratmeter sorgt für Unmut in der von der absoluten VP-Mehrheit geführten Stadt. Während diese den Anstieg von 35 auf 40 Euro damit rechtfertigt, dass die Preise seit zwölf Jahren nicht mehr angehoben wurden und man immer noch deutlich unter dem Verbraucherpreis-Index (48 Euro) liege, schrillen bei der SP die Alarmglocken.

"Wir haben uns jetzt auf eine moderate Preissteigerung geeinigt"

„Das ist asoziale Symbolpolitik“, so SP-Stadtrat David Schramm. „Nur die, die es sich leisten können, sollen dableiben – dagegen verwehre ich mich.“ Jungen Bürgern werde das Verbleiben und Bauen in der Stadt erschwert.

Hintergrund der Diskussion sind auch 54 neu geschaffene Bauplätze am Klostergrund, die in zwei Chargen verkauft werden sollen. „Wir haben uns jetzt auf eine moderate Preissteigerung geeinigt“, so Doschek. Ansonsten würde die Erhöhung bei Verkaufsbeginn der zweiten Charge 2020 zu drastisch ausfallen. „Wir wollen nicht, dass sich die nächste Generation an Käufern einer immensen Preissteigerung gegenübersieht.“

„Immens viele sind in andere Orte gezogen“

Das Argument der nächsten Generation sieht Schramm indes problematisch: „Allein seit der Einführung des Euros ist die Großgemeinde um 5 Prozent geschrumpft.“ Viele Junge würden wegziehen, und nicht etwa in Großstädte, sondern in Nachbargemeinden. „Als Abwanderungsgemeinde sollte es unsere Pflicht sein, uns attraktiv zu machen“, so Schramm, der Zahlen der Statistik Austria vorlegt, die eine stetige Abnahme und Überalterung der Zistersdorfer Bevölkerung prognostizieren.

Doschek kontert: „Diese Statistik orientiert sich an Zahlen der Vergangenheit.“ Sie berücksichtige weder die Autobahn noch die neuen Bauplätze. „Wir schaffen aktuell Wohnmöglichkeiten, die es lange nicht gab.“

Schramm plädiert indes dafür, die Preise bis mindestens 2025 nicht zu erhöhen „oder zumindest, solange Baugründe noch frei sind“. Derzeit stünden 17 Kaufinteressenten auf der Warteliste. Zudem fordert er eine Reduzierung des Einheitssatzes, der in Zistersdorf mit 520 Euro der höchste des Bezirks sei. „Hier sollte man die beauftragten Firmen infrage stellen.“

Doschek, darauf angesprochen, glaubt jedenfalls nicht, dass es wegen der Preissteigerung zu Problemen kommt. Übrigens: Diese betrifft, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, nur die Stadt Zistersdorf – in den Katastralgemeinden bleiben die Grundstückspreise unverändert gleich.