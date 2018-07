Mehr als die Hälfte der aktuellen Gemeinderatsperiode ist um. Während man sich in den Reihen der städtischen VP über die Bürgermeister-Nachfolge den Kopf zerbricht (VP-Stadtchef Wolfgang Peischl soll Gerüchten zufolge sein Amt noch dieses Jahr übergeben), müssen die Grünen ihre Zukunft sichern.

Die beiden Grünen-Gemeinderäte Karl Kolar und Helmut Aigner bestätigten nämlich nun im NÖN-Gespräch, in der nächsten Periode, die 2020 beginnt, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Beide nennen für ihre Entscheidung private Gründe. „Ich bin dann seit zehn Jahren im Zistersdorfer Gemeinderat und bereits älter als 65 Jahre. Ich glaube, dass es damit ganz einfach Zeit ist für einen Wechsel“, sagt Aigner.

„Im Laufe der Jahre hat sich das Klima zwischen den Parteien im Gemeinderat verbessert.“ Karl Kolar, Grünen-Mandatar

Kolar, der ein Jahr älter ist, nennt denselben Grund. Parteistreitigkeiten habe es nicht gegeben. „Dass es auch innerhalb einer Partei manchmal zu kleineren Differenzen kommt, ist normal. Intern habe ich schon seit Längerem gesagt, dass ich nur noch diese Periode mache“, so Kolar.

„Nachfolger-Suche ist nicht ganz leicht“

So harmonisch das parteiinterne Miteinander zu sein scheint, so schwierig wird sich wohl die Suche nach Nachfolgern gestalten. „Das ist zugegebenermaßen nicht ganz leicht“, so Aigner. Es sei schwierig, Personen zu finden, die sich öffentlich zur Partei bekennen wollen.

„Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass man sich als Vertreter einer Minderheitsfraktion leider häufig persönlichen Anfeindungen und Benachteiligungen ausgesetzt sieht, die zu ertragen man bereit sein muss“, so Aigner weiter.

Diesbezüglich führen aber beide Mandatare an, dass sich die Gesprächskultur im Gemeinderat im Laufe der Jahre „deutlich verbessert“ habe. Die eigene Position durchzusetzen, sei als Minderheit naturgemäß dennoch schwierig. Ein Anliegen möchte Kolar in der verbleibenden Zeit dann aber doch noch durchboxen: den Umstieg der Stadt auf E-Mobilität. Zuletzt hatten die Zistersdorfer Grünen gegen die schrittweise Anhebung der Müllmengen und die steigende Lkw-Frequenz an der städtischen Müllverbrennungsanlage gekämpft – erfolglos.