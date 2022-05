Tierkadaver sollen Bewusstsein wecken

Werbung

Künstler Ronald „Hero“ Heberling setzte erneut ein aufsehenerregendes Statement zu dem ihm wichtigen Thema der Umwelt und der Nachhaltigkeit. Diesmal fand er einen sehr skurrilen Weg und machte mit eingebetteten Tierkadavern darauf aufmerksam, wie sorglos der Mensch mit seiner Umwelt umgeht. Im Rahmen der „Talking Trash“-Veranstaltung referierte „Hero“ im Auditorium der „New Design University“ in St. Pölten.

Das Event „Talking Trash“, entstand im Rahmen des Freifaches Circular Economy an der NDU – „New Design University“, gehalten von Michael Boyle. Kernthema dieser Veranstaltung waren die unterschiedlichsten Aspekte der Nachhaltigkeit. Um für das Thema zu sensibilisieren und Aufmerksamkeit zu erlangen, stellte Heberling in seinen Werken eingebettete tote Tiere dar, die rein durch die Sorglosigkeit des Menschen verendet waren.

„Durch die Verschmutzung der Umwelt und das Nicht-Bewusstsein darüber sterben täglich unzählige Tiere. Ich möchte einen lebendigen Diskurs entfachen, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht, die Natur darunter leidet und das sichtbar machen, wo die meisten Menschen gerne wegschauen“, erklärt Ronald Heberling seine Beweggründe.

Die ausgestellten Werke waren für die Besucher jedenfalls ein wahrer Magnet und regten einige interessante und hitzige Diskussionen an. Heberling freut sich, mit seiner Kunst Bewusstsein schaffen zu können: „In meinen Werken zeige ich auf, was derzeit wichtig und aktuell ist. Gerade die Förderung von positiven jungen und wissbegierigen Studierenden sowie das Setzen von Statements ist mir ein Anliegen.“

Und: „Es war mir eine Ehre, als mich die Organisatoren aus den Reihen der Studenten unter der Leitung von Professor Mike Boyle zur Teilnahme am Event an der New Design University einluden.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.