„Heros“ Werke übergossen und zerstört

Der Zistersdorfer Künstler Ronald „Hero“ Heberling setzte ein starkes Zeichen im Zuge der „Woche der europäischen Abfallvermeidung“ im Festsaal der Bezirksvorstehung in Wien-Favoriten. Was dort passierte, brachte einige der zahlreichen Zuschauer zum Staunen.

Direkt während der Eröffnungsrede des Bezirksvorstehers Markus Franz marschierten plötzlich Klimaaktivisten von „This Generation Heros“ in den Saal und übergossen zwei der Kunstwerke von „Hero“ mit einer zähen, schwarzen Flüssigkeit. Die Aktion war zuvor von Heberling inszeniert worden, ohne dass die Besucher es wussten.

Publikum war geschockt

Vor den überraschten Gästen wurde auch eine Tafel mit der Message „Rettet die Erde – das Leben ist die Kunst“ in eines der Bilder gerammt. Das Publikum war erstaunt, geschockt und vor allem eines: aufmerksam.

Das nutzte Heberling, der für seinen Einsatz im Umweltschutz bekannt ist, für eine direkte Ansprache: „Meine Werke zeigen das auf, was die Menschen in der Natur entsorgen – hochgiftige Hinterlassenschaften, die der Tier- und Pflanzenwelt und schlussendlich auch dem Menschen schaden. Wenn das so weitergeht, wird alle Kunst – auch die der berühmten Meister – obsolet und bedeutungslos werden.“

Kunstwerke tatsächlich zerstört

Anders als bei der Aktion in der „Sammlung Leopold“, bei der vor Kurzem Flüssigkeit über das Schutzglas von einem Werk von Klimt verschüttet wurde (es blieb unversehrt, Anm.), sind die beiden Kunstwerke von Heberling unwiederbringlich zerstört.

Sie werden nun in ihrer veränderten Version weiterhin anschaulich den Interessierten präsentiert, um ein klares Zeichen zu setzen.

