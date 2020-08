privat

Hierhin (an die Friedhofgasse) soll ein Müllplatz verlegt werden, der sich knapp 100 Meter weit entfernt in der Doktor-Karl-Renner-Gasse befindet. Dies stößt auf Widerstand. Bürgermeister Doschek kündigt daher an, einen Platz mit mehr Zuspruch in Erwägung zu ziehen.